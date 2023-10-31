Stoddart: "Tsunoda, Meksika'da 20 milyon doları çöpe attı!"

Stoddart, köşe yazısında şunları yazdı: "Meksika Grand Prix'sinde ilginç bir hafta sonu geçirdik. Checo için gerçekten üzülüyorum. Doğru bir hamle yaptı ama iyi uygulayamadı. Biraz daha boşluk bıraksaydı, ilk virajdan çıkarken lider olabilirdi."

"Doğrudan AlphaTauri ve Yuki Tsunoda'ya geçmek istiyorum. Ne aptallık ama! Oscar Piastri ile bir noktada temas edeceği çok açıktı."

"Çöpe attığı o 4 puan takım için inanılmaz derecede önemliydi. Takımlar Şampiyonası'nda 8. sıra ile 10. sıra arasındaki yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ödül farkından bahsediyoruz."

"Her ne kadar şu anda sekizinci olsalar da, Alfa Romeo kendileri ile aynı puanda. Tsunoda, bu puanları elde etmiş olsaydı, takım 20 puana sahip olacaktı."

"Perez ve Tsunoda arasındaki fark da bu. Tsunoda tüm takıma zarar verirken, Perez sadece kendine zarar verdi."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri istikrarlı

"Tsunoda'nın sorunu zihniyeti. Hızı bu yıl beş puan toplamasına yardımcı olmuş olabilir; ancak Franz Tost'un yerinde olsaydım, bu hareketten sonra bir şeyler yapardım."

"Sadece kendi başarısı için savaştığı, takımın çıkarlarını hiç düşünmediği çok açık. Daniel Ricciardo'nun yedinciliğiyle birlikte 10 puan alabilirlerdi ama 4 puanı aptallıkla çöpe attılar."

"Elbette, Red Bull tarafından devralınan eski Minardi takımım olduğu için AlphaTauri'ye kişisel olarak ekstra sevgi duyuyorum."

"Minardi 2005'te 10. olduğunda, 18 yıl sonra da 10. bitirmeye devam edeceğini düşünmemiştim. İşte bu yüzden Yuki'ye çok kızgınım."

"Sabırsızlığı yüzünden 20 milyon dolar değerindeki dört puanı çöpe attı. Beni gerçekten ama gerçekten hayal kırıklığına uğrattı."