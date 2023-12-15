Stoddart: "Bu sezon tarihe geçecek"

Red Bull'un damgasını vurduğu 2023 sezonundaki 19 yarışı Max Verstappen kazanırken, sadece üç isim damalı bayrağı ilk sırada görebildi; Verstappen, Sergio Perez ve Carlos Sainz Jr.

Yeni sezonda durumun nasıl olacağı merak konusu fakat Stoddart'a göre 2023 zaten tarihi bir sezon oldu.

Stoddart, "Bu sezon Max Verstappen ve Red Bull Racing için pek çok açıdan tarihi bir sezondu oldu. Tarih sayfalarındaki yerini alacaklar ve bunu hak ediyorlar."

"Max'in 19 galibiyeti ve Red Bull'un 21 galibiyeti, biz öldükten uzun zaman sonra bile insanların konuşacağı bir başarı olacak; eminim gelecek nesiller bile bunu tartışacak."

"Bu bana 40 yıl önce Ayrton Senna ve Alain Prost ile 16 yarışın 15'ini kazanan McLaren'ın 1988 sezonunu hatırlatıyor."

"Bu rekoru 2024'te kırabilecek olanlar yalnızca Red Bull ve Max olabilir. Bir bakıma, Red Bull gelecek yıl için kendi ana rakibi olacak fakat böyle bir başarıyı tekrarlamak çok zor bir görev."

"McLaren, Mercedes, Ferrari ve belki de Aston Martin'in Max'e ciddi şekilde baskı kurması, ona meydan okuması ihtimal dışı değil."

"Araçlar gelecek yıl piste çıktığında Verstappen hâlâ griddeki diğer herkesten bir saniye daha hızlı olacak mı? Bence olacak ama her yarışta değil."

"Belki Red Bull önümüzdeki yıl düzenlenecek 24 yarışın sadece 18'ini kazanır, bilemeyiz. Fakat bence daha heyecanlı olacak."

"2023 sezonu hâlâ aklımızdayken , Max'in değerini küçümsememek lazım. En iyilerin en iyileriyle aynı seviyede olduğunu kanıtlayan, dünya klasındaki bir sürücüden mükemmel bir sezon gördük." dedi.