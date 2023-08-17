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Formula 1 Haberler

Stoddart: "Alpine, Szafnauer'i görevden alarak hata etti"

Eski Minardi takım patronu Paul Stoddart, Alpine'in Otmar Szafnauer'i gönderme kararından rahatsız.

Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Team

Alpine, sürpriz şekilde Belçika GP sonrası takım patronu Otmar Szafnauer'in görevine son vereceğini açıkladı.

Szafnauer'in uzun vadeli anlaşması vardı fakat Fransız üretici, beklenen başarının gelmemesinden ve gelecek planlamasından memnun olmadığı için kendisiyle yollarını ayırdı.

Fakat bir dönem Minardi'nin başında yer alan Paul Stoddart, RacingNews365'e bu kararın pek de doğru olmadığını dile getiri.

Stoddart, "Otmar'ı yaklaşık 20 yıldır tanıyorum ve bir takım patronu olmanın nasıl bir şey olduğunu, üzerinizdeki baskıyı ve yaptığınız işin bazen dışarıdan görünmediği gerçeğini biliyorum."

"Bana göre Alpine çok büyük bir hata yaptı. Üst yönetimden bu şekilde kurtulmak hiç mantıklı değil. Üstelik bu göreve kimi getirecekleri konusunda hiçbir fikrim yok."

Otmar Szafnauer, Alpine

Otmar Szafnauer, Alpine

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Görünüşe bakılırsa geçişi olarak takım patronu görevine getirilen Bruno Famin'in hiçbir deneyimi yok. Adeta Piranalar Kulübü'ne benzeyen takım patronları toplantısına ilk gelişinde nasıl hissedeceğini tahmin edebiliyorum."

"Fakat bu kararı gerçekten anlamıyorum. Otmar onlarca yıllık tecrübesi olan akıllı bir yönetici. Onu bir yarış hafta sonunun ortasında görevden almak, akla gelebilecek en kötü halkla ilişkiler hamlesidir."

"Bu haberi duyduğumda büyük hayal kırıklığı yaşadım. Alpine'i daha sağduyulu bilirdim. Kendilerince bazı sebepleri olabilir ve gelecekte bazı şeyler netleşecektir, ancak şu anda bunu göremiyorum."

"Bunu yaz tatili sırasında çok fazla dikkat çekmeden yapabilirlerdi. Biriyle yollarınızı ayırdığınızda, bunun arkasında net bir plan olması önemlidir."

"Fakat şu ana kadar bu kararı enine boyuna düşündüklerini gösteren bir şey göremiyorum. Aynı şey sportif direktör Alan Permane'nin kovulması için de geçerli. Neden 30 yıldır çalışan birine böyle bir şey yapıyorlar ki?"

"Bu delilik. Bunu anlamıyorum. İnsanların gelecekte, bu kararı makul bulacaklarını sanmıyorum." dedi.

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