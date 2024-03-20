Stirling Moss için Westminster Abbey'de anma tören düzenlenecek

F1 şampiyonluğunu hiçbir zaman kazanamamış en büyük pilot olarak kabul edilen Moss, Nisan 2020'de 90 yaşında hayata veda etti.

Ancak Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina kısıtlamaları nedeniyle Moss'un ailesi o dönemde herhangi bir anma töreni düzenleyememişti.

Şimdi ise Moss'u anma fırsatı doğdu ve bu vesileyle Westminster Abbey'de 2,000'den fazla kişinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Oğlu Stirling Elliot Moss, "Hemen her yönüyle hayranlık duyduğum ve hâlâ çok özlediğim babam için bunu yapabilmek hayal bile edilemeyecek bir onur."

"Bu duygularda yalnız olmadığımı biliyorum. Bu nedenle bu törenin onun hayatını kutlaması ve benim gibi düşünen pek çok kişinin saygılarını sunabilmesine ve onun ne kadar şaşırtıcı, ilham verici bir adam olduğunu hatırlamak için bir araya gelmesine olanak sağlaması hepimiz için iyi olacak." dedi.

Törende konuşmacı olarak üç kez dünya şampiyonu olan Jackie Stewart'ın yanı sıra eski Autosport editörü Simon Taylor da yer alacak.

Moss'un ailesi ayrıca, aralarında Mille Miglia'yı kazanan ve ünlü '722' numarasıyla yarışan Mercedes-Benz 300 SLR'nin de bulunduğu en ünlü otomobillerinden bazılarının sergilenmesini de sağladı.

Stirling Moss in his famous 1955 Mille Miglia winning Mercedes Benz 300 SLR Photo by: Jeff Bloxham / Motorsport Images

Törenin anısına aile, daha geniş motor sporları camiasının törene katılabilmesi için 722 bilet ayırdı. Daha fazla ayrıntıya buradan ulaşabilirsiniz: https://buytickets.at/aubreypeck/1187061

Yakındaki Kraliyet Otomobil Kulübü'nde Mercedes W196 F1 aracı da dahil olmak üzere daha fazla araç sergilenmektedir.

Moss F1 kariyeri boyunca 16 grands prix kazandı ama bir şekilde hiçbir zaman şampiyonluğu kazanmayı başaramadı. 1955-1961 yılları arasında dört kez ikinci, üç kez de üçüncü oldu.

F1 kariyeri 1962'de Goodwood'da geçirdiği ve bir ay komada kalmasına neden olan bir kaza nedeniyle kısa sürdü. Tamamen iyileşmeyi başarmasına rağmen, sürüş becerilerinin hiçbir zaman kazadan önceki seviyesine geri dönmediğini hissetti ve geri dönmemeye karar verdi.