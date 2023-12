Stewart'tan, Horner'a başarının ardındaki 'motor sporlarının beyni' övgüsü

Hollandalı pilot, 22 yarışın 19'unu kazandığı olağanüstü sezonun ardından haklı olarak pek çok övgü aldı ancak bu başarı tek başına ona ait değildi.

Red Bull'da 1.000'den fazla kişi çalışıyor ve Stewart, Horner'ın bu kadronun oluşturulmasındaki rolünü övdü.

Horner, 2005 yılında katıldığı Red Bull'da artık demir baş haline geldi ve bu süre zarfında Adrian Newey gibi F1'in en iyi beyinlerinden oluşan bir ekip kurdu.

Verstappen 2023 sezonundaki dominant performansında büyük bir rol oynamış olsa da, Milton Keynes üssündeki çalışanlar olmasaydı bunu başaramazdı.

Stewart PlanetF1.com'a verdiği özel demeçte, "Müthiş bir yıl, harika bir yıl. Red Bull için olağanüstü. Çok iyi bir adam [Horner] tarafından yönetiliyorlar. Yönetim çok önemli ve o şu anda motor sporlarının beyni."

"Christian inanılmaz iyi bir iş çıkardı. Yani bu yenilmesi zor bir kombinasyon." dedi.

Horner ile birlikte Newey de 12. Markalar şampiyonluğunu kazanan aracı tasarlayarak 2023 başarısında önemli bir rol oynadı.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race