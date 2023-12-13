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Stewart'tan, Horner'a başarının ardındaki 'motor sporlarının beyni' övgüsü

Sir Jackie Stewart, Max Verstappen'in bir pilot olarak gelişmesini sağlayan bir takım kurduğu için Christian Horner'ı övdü.

Editör Burak Yasul
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Sir Jackie Stewart

Hollandalı pilot, 22 yarışın 19'unu kazandığı olağanüstü sezonun ardından haklı olarak pek çok övgü aldı ancak bu başarı tek başına ona ait değildi.

Red Bull'da 1.000'den fazla kişi çalışıyor ve Stewart, Horner'ın bu kadronun oluşturulmasındaki rolünü övdü.

Horner, 2005 yılında katıldığı Red Bull'da artık demir baş haline geldi ve bu süre zarfında Adrian Newey gibi F1'in en iyi beyinlerinden oluşan bir ekip kurdu.

Verstappen 2023 sezonundaki dominant performansında büyük bir rol oynamış olsa da, Milton Keynes üssündeki çalışanlar olmasaydı bunu başaramazdı.

Stewart PlanetF1.com'a verdiği özel demeçte, "Müthiş bir yıl, harika bir yıl. Red Bull için olağanüstü. Çok iyi bir adam [Horner] tarafından yönetiliyorlar. Yönetim çok önemli ve o şu anda motor sporlarının beyni."

"Christian inanılmaz iyi bir iş çıkardı. Yani bu yenilmesi zor bir kombinasyon." dedi.

Horner ile birlikte Newey de 12. Markalar şampiyonluğunu kazanan aracı tasarlayarak 2023 başarısında önemli bir rol oynadı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race

Stewart, "Adrian Newey gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılardan biri. Çok iyi yönetildi ve pilotlar iyi seçildi. Verstappen harika bir iş çıkardı ve ondan daha fazlasını yapamazdı Oldukça dikkat çekiciydi."

"Ama bunun nedeni harika bir takıma sahip olması. Çok sık arıza yaşamadı. Bu yüzden çok şanslı bir çocuk oldu. Ama onlar da [Red Bull] ona sahip oldukları için çok şanslılar. Bence bu harika bir şey, her türlü başarıyı hak ediyorlar." dedi.

Ancak Verstappen'in bunu yapabilecek en iyi pilot olup olmadığına gelince, Stewart hala onun önünde bir pilot olduğunu söylüyor.

"Fangio benim için asla yenilmez biri olacak." 

"O benim için tüm zamanların en büyük adamıydı. Büyük bir asalet, büyük bir tarz. Onu ebedi istirahatgahına taşıma ayrıcalığına sahip oldum. Ama gelecekte ne olacağını göreceğiz." dedi.

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