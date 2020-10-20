Stewart: "Vettel, F1'den ayrılsa daha iyi"

4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, son senelerde Ferrari'de pek istediği gibi bir dönem geçiremedi. Araçta kendisini güvensiz hisseden Vettel, yarışlarda birçok kez spin atmaktan kurtulamazken, aynı zamanda bu sene performans olarak da geride kaldı.

Ferrari'nin kendisi ile anlaşma yenilememesinin ardından Vettel, uzun bir bekleyişin ardından gelecek sene Aston Martin ismini alacak olan Racing Point ile anlaştı.

Son dönemde Lewis Hamilton için söyledikleriyle dikkatleri üzerine çeken Stewart, bu sefer Vettel için pek hoşlanılmayacak şeyler söyledi.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Stewart, "O, sporu çok fazla sevdiği için kariyerini devam ettirme kararı aldı. Sebastian Vettel çok güzel bir kariyere sahip keyifli bir centilmen."

"O, yarışmayı bırakıp benim yaptığımı yapsa bundan mutlu olurdum. Yani büyük yarışlara seyahat edip çok uluslu şirketlerle bağlantılı olabilirdi. Vettel sporumuz için harika bir elçi olur." dedi.