Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

İtalya Grand Prix'si hakemleri, Pazar günü Monza'da gerçekleştirilen yarışta, Max Verstappen'i ve rakibi Lewis Hamilton'u yarış dışı bırakan kazada Verstappen'i suçlu buldular.

İkili, bu sezon ikinci kez kaza yaptı ve bu kendilerine ciddi sonuçlar getirdi. Kazalarının ardından Hamilton, Verstappen'in kendisini kontrol etmeden yürüyüp gitmesine dair şaşkınlığını dile getirmişti.

Verstappen daha sonra, Hamilton'ın çakıldan geri çıkmaya çalışmasının, iyi olduğuna dair net bir işaret olduğunu söylemişti.

Stewart, Verstappen'in yine de Hamilton'ın yanına giderek, iyi olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Stewart, DailyMail'e verdiği demeçte, "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor."

"Böyle ciddi bir kaza yapıp, Hamilton'ın üzerine çıktıktan sonra dahi onu görmek için yanına gitmemesine anlam veremiyorum." dedi.

Stewart, Verstappen'in F1'in yıldızlarından birisi olmasının, onu söz dinlemez yapmış olabileceğini söylüyor.

F1 efsanesi, "Max'in öğrenecek çok şeyi var. Ancak kimi dinleyecek?"

"O çok, çok iyi. Büyük olasılıkla, şu anda griddeki en hızlı sürücü. Ancak düzgün bir şampiyon olabilmek için, kendinizi sürekli kaza yapmaktan uzak tutmalısınız."

"Verstappen bana göre şu anda en hızlısı fakat çocukça hatalar yapmaya devam ediyor." yorumunda bulundu.

Stewart, eğer takım patronu olsaydı, son kazalarından sonra ikisinin de kolay kurtulamayacağını açıkça belirtti.

Ayrıca İskoç pilot, Verstappen'e verilen üç sıra grid cezasını da hafif bulduğunu söyledi.

Stewart, "Eğer onların takım patronu ben olsaydım, onlara 'Tanrı aşkına bir daha böyle bir şey yapmayın' derdim. Dünya şampiyonasında lider olmanız, sizi kurşun geçirmez yapmıyor."

"Hakemler daha çok bilgiye sahipti. Eğer Verstappen'in tamamıyla suçlu olduğundan emin oldularsa, neden sadece üç sıra grid cezası aldı?"

"Eğer halo olmasaydı, Lewis ölebilirdi ve bunun karşılığında verilen ceza çok hafif." dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden