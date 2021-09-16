Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor" Sonraki / Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"
Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

Sir Jackie Stewart, Max Verstappen'in öğrenecek çok şeyi olduğunu ve sürekli kazalara karışmaya devam ederse, hiçbir zaman düzgün bir şampiyon olamayacağını söyledi.

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

İtalya Grand Prix'si hakemleri, Pazar günü Monza'da gerçekleştirilen yarışta, Max Verstappen'i ve rakibi Lewis Hamilton'u yarış dışı bırakan kazada Verstappen'i suçlu buldular.

İkili, bu sezon ikinci kez kaza yaptı ve bu kendilerine ciddi sonuçlar getirdi. Kazalarının ardından Hamilton, Verstappen'in kendisini kontrol etmeden yürüyüp gitmesine dair şaşkınlığını dile getirmişti.

Verstappen daha sonra, Hamilton'ın çakıldan geri çıkmaya çalışmasının, iyi olduğuna dair net bir işaret olduğunu söylemişti.

Stewart, Verstappen'in yine de Hamilton'ın yanına giderek, iyi olduğundan emin olması gerektiğini söyledi.

Stewart, DailyMail'e verdiği demeçte, "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor."

"Böyle ciddi bir kaza yapıp, Hamilton'ın üzerine çıktıktan sonra dahi onu görmek için yanına gitmemesine anlam veremiyorum." dedi.

Stewart, Verstappen'in F1'in yıldızlarından birisi olmasının, onu söz dinlemez yapmış olabileceğini söylüyor.

F1 efsanesi, "Max'in öğrenecek çok şeyi var. Ancak kimi dinleyecek?"

"O çok, çok iyi. Büyük olasılıkla, şu anda griddeki en hızlı sürücü. Ancak düzgün bir şampiyon olabilmek için, kendinizi sürekli kaza yapmaktan uzak tutmalısınız."

"Verstappen bana göre şu anda en hızlısı fakat çocukça hatalar yapmaya devam ediyor." yorumunda bulundu.

Stewart, eğer takım patronu olsaydı, son kazalarından sonra ikisinin de kolay kurtulamayacağını açıkça belirtti.

Ayrıca İskoç pilot, Verstappen'e verilen üç sıra grid cezasını da hafif bulduğunu söyledi.

Stewart, "Eğer onların takım patronu ben olsaydım, onlara 'Tanrı aşkına bir daha böyle bir şey yapmayın' derdim. Dünya şampiyonasında lider olmanız, sizi kurşun geçirmez yapmıyor."

"Hakemler daha çok bilgiye sahipti. Eğer Verstappen'in tamamıyla suçlu olduğundan emin oldularsa, neden sadece üç sıra grid cezası aldı?"

"Eğer halo olmasaydı, Lewis ölebilirdi ve bunun karşılığında verilen ceza çok hafif." dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden

paylaşım
yorumlar
Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor"

Önceki haber

Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor"

Sonraki haber

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

1 s
2
Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

1 g
3
Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

23 s
4
Formula 1

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

15 dk
5
Formula 1

F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı

1 g
Son Haberler
Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek
F1

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

0dk
Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"
F1

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

15dk
Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"
F1

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"

50dk
Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"
F1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

1 s
Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor"
F1

Todt: "Sprint formatında ikinci antrenmanın anlamı kalmıyor"

1 s
Son Videolar
F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
14 s

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
14 s

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi 09:14
Formula 1
13 Eyl 2021

Formula 1: İtalya GP değerlendirmesi

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi 00:45
Formula 1
13 Eyl 2021

Ricciardo, McLaren'a 2012'den sonraki ilk galibiyetini getirdi

F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
11 Eyl 2021

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

Çok Okunanlar Bugün

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen, Rusya'da çifte ceza alabilir"

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı
Formula 1 Formula 1

F1, Verstappen-Hamilton kazasının 360 derecelik yeni görüntülerini yayınladı

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor
Formula 1 Formula 1

İnceleme: SCHUMACHER filmi, F1 pilotunun iki farklı yönünü anlatıyor

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"

Ricciardo, galibiyetinin ardından Brown'dan Earnhardt'ın yarış kazandığı aracı istiyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, galibiyetinin ardından Brown'dan Earnhardt'ın yarış kazandığı aracı istiyor

Son Haberler

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek
Formula 1 Formula 1

Resmi: Aston Martin, 2022'de Vettel ve Stroll ile yarışmaya devam edecek

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Giovinazzi, Alfa Romeo'da kalmayı hak ediyor"

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Monza'daki gibi kazayı bir daha yapmayacağım"

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Stewart: "Verstappen beklenilenden geç olgunlaşıyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.