Stewart, Spielberg'a bir Indiana Jones sahnesi için nasıl yardım ettiğin anlattı

Spielberg, 1989’daki Indiana Jones: Son Macera filminin çekimlerinde filmin son sahnesi için Ürdün’deki Petra sit alanını kullanmak için izin istemiş ama reddedilmişti.

Fakat Gleneagles’ta bir çekim etkinliği sırasında Spielberg’la tanışan Stewart, orada mevcut bulunan Ürdün Kralı Hussein’le Steven’ı da tanıştırdı.

Yönetmene alanı kullanma izni verildi ve sahnenin çekimleri Ağustos 1988’de gerçekleştirildi.

Hazinelik olarak da bilinen Al-Khazneh Indiana Jones’un aradığı Kutsal Kase’ye ev sahipliği yapan tapınak görevini gördü.

Aralarında Sean Connery ve Harrison Ford da olmak üzere tüm film ekibi Ürdün kraliyet ailesinin misafirleri olarak davet edildiler.

Stewart hikayeyi eski arkadaşı HRH The Princess Royal’la video konferansı sırasında Demans için Yarış vakfına bağış toplamak için yaptığı etkinlikte anlattı.

Konuşma sırasında Stewart, vakıflar için yüksek bağışlar topladığı Gleneagles’daki çekim etkinliklerini anlattı.

“Burada elimde, sondaki etkinliklerden birine katılanların listesi var. Pek tabii, sen de oradaydın.”

“Aslında kraliyet ailesinin yarısı mevcuttu çünkü kraliyet takımı da vardı. Sonrasında bir takım sporcu vardı, sonrasında zengin ve emredici olanlar bir de başka bir takım daha! Ve hepsi sponsorluydu.”

“Şimdi baktığımda: Harrison Ford, Steven Spielberg, Barry Gibb, Sean Connery, Rod Laver, Wayne Gretzky, Willie Carson, Kiri te Kanawa...”

“Steven Spielberg geldiğinde etrafı güvenlikle çevriliydi çünkü Amerikalıydı.”

“Ve tabii ki diğer herkesle birlikte orada kraliyet ailesi de vardı, kimse fark etmedi ama onların da güvenliği mevuttu, gizliydiler ama oradaydılar.”

“Onunla konuşmaya başladım ve etkinliğe geldiği için ne kadar hoşnut olduğumu anlatıyordum. Sonrasında omzumun üstünden etrafa bakmaya başladı, ben de ‘Bunu hak edecek ne yaptım?’ diye düşünmeye başladım.”

“Sonra aniden ‘Pardon, ama oradaki Kral Hussein gibi duruyor?’ dedi. Ben de ‘Evet, o.’ dedim.”

“Bana Sean ve Harrison Ford’la bir film için Petra’ya gitmek için izin almaya çalıştıklarını ama alamadıklarını söyledi.”

“Ben de ‘Belki majesteleriyle görüşmelisin?’ dedim. Sonra onları buluşturdum. Hop, hemen iznini aldı ve çok çok mutlu bir adama dönüştü.”

Stewart aynı zamanda eşi Lady Helen hastalığa yakalandıktan sonra kurduğu Demans için Yarış vakfının da rolünü anlattı.

Organizasyonun amacı yarışlarda görülen gelişim hızını tedavi bulma sürecinde yakalamak.

“Helen için bildiğiniz üzere zor bir süreç. Demans hastası. Şimdi dünyadaki her 3 kişiden biri bu hastalıktan ölecek ve demanstan ölenlerin sayısı diğer hastalıklardan daha fazla.”

“Genç doktora öğrencilerinde sporu kullanıyoruz çünkü sporda kazanmak zorundasınız ve kimse 2.yi hatırlamıyor.”

“Ve motor sporlarında değişim hızı neredeyse bildiğim her şeyden daha yüksek. O yüzden yeni genç doktora öğrencilerimizde bunu kullanıyoruz.”