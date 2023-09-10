Stewart: "Max için arka arkaya şampiyonluklara ulaşmak eski yıllara göre daha kolay"
Üç kez Formula 1 dünya şampiyonu Jackie Stewart'a göre Max Verstappen için arka arkaya şampiyonluklara devam etmek işten bile değil.
Adrian Newey'in elinden çıkan belki de en iyi araç konumundaki RB19'dan her fırsatta maksimumu alan Verstappen, an itibariyle -onu arka arkaya olmak üzere- 12 zaferle üçüncü şampiyonluğuna koşar adım ilerlemekte.
Birçok kişi kendisini hiç kimsenin yenemeyeceğini düşünmekte, özellikle de Sergio Perez'in sezon başlarken biraz kafa tutabilse de sonrasında çakıldığı hesaba katılırsa.
Jackie Stewart da Verstappen'in performansını övüyor ancak kendisinin şartların değişmesinden ötürü arka arkaya şampiyonluklar almasının kolaylaştığını da ekliyor.
Bild'e verdiği röportajda Stewart, "Şu anda hayal etmek zor ama insanlar Lewis Hamilton'ın aktif olduğu sürece kimsenin onu yenemeyeceğini de düşünüyordu."
"Aslında dışarıdan baktığımızda Perez için şampiyonluk zor bir hedef değil, kendisi doğru zamanda doğru takımda yer alıyor ama Verstappen gibi olağanüstü değil, sadece sağlam bir sürüş sergiliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
"Max için arka arkaya birden fazla şampiyonluk kazanmak benim zamanıma göre biraz daha kolay çünkü çok daha fazla yarış var."
"1969'da ilk kez şampiyon olduğumda takvimde 11 yarış vardı, bu yıl ise takvimdeki yarış sayısı 22."
"Bu sayı göz önüne alındığında, kötü bir hafta sonu geçirmeyi göze alabilir ve sonrasında yine de şampiyonluğu kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Ancak bu gerçeğin sadece yarısı."
"Verstappen'in geliştirmesi gereken bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Yağmur, rüzgar ya da sıcak fark etmeksizin her pistte araçtan maksimumu alıyor."
"Ancak onun 25 yaşında normal bir genç olmadığını unutmamalısınız. Kendisi tam 17 yaşından beri F1'de yarışıyor ve yaşıtlarına göre çok daha deneyimli." dedi.
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