Stewart: "Hamilton'ın deneyimi, şampiyonluk şansını artırıyor"

Keyifli 2021 sezonunda artık son düzlüğe girilmiş durumda ve sezon, önümüzdeki 1.5 aylık süreçte yapılacak beş yarışla sona erecek.

Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın arasında Meksika, Brezilya, Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi GP'leri öncesinde sadece 12 puan var.

Bu pistlerin her birinde durum belirsiz olacak ve kimin kazanacağı konusunda tahmin yapmak kolay değil. Bazıları bu savaşta Verstappen'i, bazıları ise Hamilton'ı favori olarak görüyor.

Jackie Stewart ise, sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında Hamilton'ı mutlu sona ulaşmaya daha yakın görüyor.

Stewart, “Bence her ikisi de şampiyonluğu kazanabilir."

"Ancak deneyimleri sayesinde Mercedes ve Lewis Hamilton'ın, şansının hâlâ daha yüksek olduğuna inanıyorum." dedi.

Stewart, ikili arasında zaman zaman saçma olaylar yaşandığını ve Silverstone'un buna örnek olduğunu belirtti.

"Bana öyle geliyor ki her iki sürücü de artık biraz aşırıya kaçıyor, bunu en azından iki ayrı olayda gördük."

"Umarım doğru sonuçlara varmışlardır, çünkü hoş olmayan sonuçlar görmek istemem. Tabii ki otomobil yarışları artık çok güvenli. Silverstone'da olan olay benim zamanımda olsa, Max hayatını kaybederdi."

"Silverstone'daki olayda her ikisi de yapmamaları gereken şeyi yaptı, en azından yarışın bu kadar başında olmamalıydı."

"Bazen alınmaması gereken riskler alınıyor. Bu yüzden kazanma arzusuna rağmen bunu unutmamaya dikkat etmek gerekiyor." "Birinci bitirebilmek için önce yarışı bitirebilmelisiniz, bu yüzden kimin şampiyon olacağı, daha az teknik sorunu olduğuna bağlı olacak. Çünkü her iki sürücü de inanılmaz derecede iyi sürüyor."