Stewart: "Hamilton zirvedeyken bırakmalıydı"

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2020 sezonunun ardından Michael Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunu egale eden Lewis Hamilton, geçtiğimiz sezon rekoru kırmaya çok yaklaşmış, ancak tartışmalı bir sezon finalinin ardından şampiyonluğu Max Verstappen'e kaybetmişti.

Bu sezona "yarıda kalan işi bitirme umuduyla giren" Hamilton, şu ana kadar umduğunu bulabilmiş değil. İlk dokuz yarışta ne galibiyet, ne de pole pozisyonu elde edebilen Hamilton, sezonu sadece iki podyum ile altıncı sırada sürdürüyor.

Hamilton'ın halen zirvedeyken bırakması gerektiğini düşünen Jackie Stewart, 37 yaşındaki pilotun moda sektörüne atılabileceğini söylüyor.

The Convex Conversation podcast'ine konuşan Stewart, "Hamilton biraz zorlanıyor, çünkü bu yıl sıralamalarda ondan daha hızlı olan yeni bir takım arkadaşı [George Russell] var ve bununla baş etmek onun için kolay değil."

"Bence emekli olma zamanı geldi. Kültürlü bir insan, müziği ve giyimi çok seviyor, paçavra ticareti ona çok yakışır. Başarılı olacağına eminim çünkü çok büyük miktarda para kazanıyor -haklı olarak, çünkü döneminin en iyisiydi. Yapabileceğinin en iyisini yaptı."

"Lewis, Ayrton Senna ve Alain Prost grubundan -belki de Jackie Stewart grubundan- bir pilot. Bayrağı seneler boyunca layığıyla taşıdı. Şimdi ise emekli olduğunu görmek istiyorum. Ne yazık ki zirvede bırakmadı, dolayısıyla şu anda bırakacağını pek düşünmüyorum. Yine de, daha önce ulaştıklarınıza ulaşamamanın acısını çekmektense, bir noktada durmak daha akıllıca." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images