Stewart: "GPDA sesini daha çok çıkarmalı"
Eski Formula 1 pilotu Jackie Stewart, GPDA'ya sesini daha fazla çıkarma fırsatı verilmesi gerektiği görüşünde.
Grand Prix Pilotları Birliği (GPDA) sürücülerin yer aldığı bir dernek olarak biliniyor ve her ne kadar günümüzde aktif olmasa da, geçmişte sürücülerin haklarını savunuyordu.
Eski F1 pilotu Sir Jackie Stewart'a göre bu derneğe daha fazla fikir danışılmalı.
Express'e konuşan Stewart, "GPDA'nın başkanı olduğum dönemde bu derneğin etkisi günümüze kıyasla daha güçlüydü."
"Mevcut durum iyi değil çünkü sürücüler olarak her konuda sesimizi daha fazla çıkarmamız ve daha fazla etkiye sahip olmamız gerekiyor." dedi.
Jackie Stewart, Tyrrell 006 Ford with Ken Tyrrell
Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images
GPDA (Grand Prix Sürücüleri Birliği) 1961 yılında güvenlik standartlarını geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Rolü giderek artan bu dernek, şartlarının yerine getirilmemesi halinde yarışları boykot edecekleri konusunda sert açıklamalar dahi yaptı.
Örneğin 1969 yılında Belçika'da ve 1970 yılında Almanya'da durum böyleydi.
Ayrıca GPDA, 1976 yılında Niki Lauda'nın neredeyse ölümüne neden olan ciddi kazanın ardından Nürburgring'in ünlü bölümünün kullanımını yasakladı.
40 yıl önce etkisini kaybeden dernek, Roland Ratzenberger ve Ayrton Senna'nın 1994 San Marino Grand Prix'si hafta sonunu hayatını kaybetmesinin ardından 90'ların ortasında yeniden aktif hale geldi.
Son yıllarda GPDA'nın etkisi tekrar kayboldu ve bu durumu gören Lewis Hamilton, sürücülerin seslerinin duyulması gerektiğini savundu.
Hamilton, Sebastian Vettel'e veda yemeğinin ardından, "Belki de bunu bir gelenek haline getirebilir ve sezon ilerledikçe böyle bir buluşma daha yapabiliriz. GPDA olarak, organize ve uyumlu şekilde yapabileceğimiz çok şey var."
"Her birimizin sorumluluğu var ve birlikte olursak fark yaratabiliriz." demişti.
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