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Stewart: "Formula 1 sıkıcı değil"

Sir Jackie Stewart, yapılan yorumların aksine Formula 1'i sıkıcı bulmuyor.

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Jackie Stewart with Agnes Carlier

Max Verstappen'in son 10 yarışın hepsini kazandı ve Red Bull'un damgasını vurduğu 2023 sezonunda şampiyon yakında belli olacak gibi duruyor.

Böyle bir yılda, Formula 1'in sıkıcı olduğunu düşünmek epey kolay.

Bu konuda Bild'e konuşan eski F1 şampiyonu Sir Jackie Stewart, şu yorumlarda bulunuyor: "Formula 1'i sıkıcı bulmuyorum."

"Elbette şampiyonanın kaderi çoktan belirlendi. Eğer Max olmasaydı, Sergio Perez, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso arasında geçen bir şampiyonluk savaşı görecektik."

"Üç farklı takımdan üç pilot - taraftarların görmek istediği de bu."

Verstappen'in, performansının zirvesinde olup olmadığı sorusuna Stewart, "Genelde pilotlar bu yaşlarda gelişmeye devam eder ama dürüst olmak gerekirse Max'in daha fazlasını yapabileceği bir alan göremiyorum."

"Yağmur yağması, sıcak olması ya da rüzgarın sert esmesi fark etmiyor, her halükarda araçtan en iyi şekilde yararlanıyor."

"Fakat onun 25 yaşındaki sıradan bir yarış pilotu olmadığını unutmamalıyız. Max 17 yaşından beri Formula 1'de yarışıyor, yani onun yaşındaki diğer yarışçılardan çok daha deneyimli." cevabını verdi.

Stewart, günümüz F1'inde yarışmanın daha kolay olduğunu da söylüyor.

"Bana Verstappen, Hamilton ve diğer pilotların mesleğini tanımlar mısınız? Formula 1 yarış pilotu, değil mi? Evet, öyle."

"Tüm yıl boyunca yaptıkları tek şey takımları için yarışmak. Benim zamanımda yeterince para kazanmak için ralli, IndyCar, touring yarışları ve daha pek çok yerde yarışmak zorundaydınız."

Sir Jackie Stewart chats to journalist and commentator James Allen

Sir Jackie Stewart chats to journalist and commentator James Allen

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bugünlerde sürücüler sezon boyunca 22 yarışa çıkıyor ve ben evlendiğim yıl 65 yarışa çıkmıştım! O yıllarda çok fazla seyahat etmek zorundaydınız. Benim rekorum bir yılda 61 Atlantik geçişiydi!"

"Unutmayın, o zamanlar özel jetler de yoktu. Bugün böyle bir program çoğu yarışçı için hayal bile edilemez."

"Elbette bugün yarışmak isterdim. Şimdi daha uygun bir program, daha az yarış, daha az uçuş, daha yüksek maaşlar ve daha fazla lüks var."

"Eskiden pistlerde rüzgarın savurduğu çadırlarda yaşardık. Şimdi takım misafirhaneleri römork üzerinde getiriliyor. İçlerinden rüzgar geçmiyor, gerçek duvarları var."

"Bugünkü yarışçıların hayatı çok daha iyi ama her hareketleri basın tarafından izleniyor. Yaptıkları her hareket değerlendiriliyor."

"Benim zamanımda da bu farklıydı. Akşamları gazetecilerle bir şeyler içmeye giderdik ve konuştuklarımızın sabah gazetelerde yayınlanacağından korkmazdık.

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Hugo Boss, sadece Formula 1'e odaklanmayı planlıyor

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