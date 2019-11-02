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Formula 1 / Son dakika

Stewart: “F1 ve NASCAR’ın Teksas’ta aynı günde yapılması ahmakça”

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Stewart: “F1 ve NASCAR’ın Teksas’ta aynı günde yapılması ahmakça”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
2 Kas 2019 05:00

Üç kez NASCAR Cup şampiyonu Tony Stewart, Formula 1 ve NASCAR’ın Teksas’ta aynı gün gerçekleştirilmesinin ahmakça olduğunu düşünüyor.

Bu hafta sonu, Austin’deki Formula 1 Amerika Grand Prix’si ile Texas Motor Speedway’deki NASCAR yarışı birbiriyle çakışıyor ve taraftarlar iki etkinlikten birini seçmek zorundalar.

İki seri daha önce 2014’te de aynı hafta sonuna denk gelmişti ve bu sene Meksika ile Amerika hafta sonlarının takvimdeki yerlerinin yer değiştirmesiyle yeniden çakışma yaşandı.

F1-NASCAR araç değişimi etkinliğine Romain Grosjean ve Kevin Magnussen ile katılan Stewart, bu çakışmanın mantıksız olduğunu söyledi.

Stewart, “Bunun ahmakça olduğunu düşünüyorum. Sanırım bu iki etkinliği bu şekilde ayarlayan başları k*çlarında olan organizatörler var.”

“Neden bunları iki ayrı hafta sonuna yerleştirme ve insanların bir hafta daha burada kalmalarını sağlama fırsatını kullanmıyorsunuz?”

“Ve bu ilk kez de yaşanmıyor. Bu, onların ne kadar aptal olduklarını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Stewart, Haas ikilisi Magnussen ile Grosjean’a sürücülük yapmak için üç yıl aradan sonra NASCAR direksiyonuna geçti.

Austin pistinde birkaç hızlı tur tamamlayan Stewart, pistin gelecekte NASCAR için iyi bir mekan olabileceğini söyledi.

Pistin NASCAR araçları için uygun olup olamayacağı sorulduğunda Steward, “Kesinlikle uyabilir. Eddie Gossage’a (Texas Motor Speedway başkanı) söylemeyin. Bana kızar.” dedi.

Tony Stewart, Stewart-Haas Racing

Tony Stewart, Stewart-Haas Racing

Photo by: Alexander Trienitz

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Seri Formula 1 , NASCAR
Editör Jonathan Noble

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