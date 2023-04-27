Stevenson: "FIA'dan her istediğinizi alamazsınız, dikkatli davranmalısınız"

Her sportif direktör gibi zamanının çoğunu yönetmeliklere uyulduğundan emin olmak için FIA ile iletişim halinde geçiren Stevenson'ın işini iyi yapan bir isim olduğunu söyleyebiliriz; bu durumun en büyük örneği, Cidde'de Fernando Alonso'nun aldığı 10 saniyelik cezayı iptal ettirmeyi başarmasıydı.

Federasyondan her istediğini almasının mümkün olmadığını kabul eden Stevenson, herkesin akıllıca davranması ve iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyor.

Aston Martin internet sitesine verdiği röportajda Stevenson, "[FIA ile] tartışmaya girecekseniz dikkatli davranmalısınız, her zaman FIA'nın kulağını çekemezsiniz. Bazen kararlar sizin lehinize olmayabilir ama buna katlanmak zorundasınız."

"Karar oldukça net olduğunda kazançlı çıkacağınızı düşündüğünüz bir durumla karşılaştığınızda, işte o zaman savaşmaya başlayabilirsiniz. Davanızı destekleyecek her türlü bilgiyi FIA'ya sunmak için hazır bulundurmanız gerekir."

"Bir karara asla geçici heveslerle itiraz edemezsiniz. Eğer sadece ağlarsanız başlarsanız, FIA sizi asla dinlemez."

"Takım olarak her zaman çok iyi hazırlandığımızı ve doğru zamanda doğru adımlar attığımızı düşünüyorum; bunun meyvelerini bu sezon Cidde'de Fernando Alonso'nun podyumunu geri kazanmamız gibi bazı nihai kararlarda gördük." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, and Lando Norris, McLaren MCL60, in the pit lane Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

FIA'nın sporu yönetmek ve denetlemek gibi çok zor bir görev üstlendiğini belirten Stevenson, federasyonun bu konumu nedeniyle her zaman eleştirilere maruz kalacağını söyledi.

Stevenson, "FIA [izleyicinin gözünde] asla kazanan taraf değil. Yarış iyi gittiğinde bunun nedeni diğer herkesin harika olması, kötü gittiğinde ise FIA'nın yanlış yapmasıdır."

"Onlar için üzülüyorum ama bu işin doğasında var - bu sorumluluğu üstleniyorlar ve çok iyi idare ediyorlar."

"Örneğin Avustralya GP'si olabilecek tek şekilde sona erdi, bu kurallarda açıkça yazıyor. Her şey olmadan önce Yarış Kontrol ile kurallardan ne anladığımızı bildirmek için bir konuşma yaptık."

"Biraz belirsizlik vardı ama FIA doğru olanı yaptı. Son birkaç yılda yaşananlardan ders aldılar ve Avustralya GP'sini son derece iyi yönettiler."

"Tüm bilgilere sahip olan sadece onlar, insanların bunu unutmaması gerekiyor."

"Avustralya'da kırmızı bayrağa karşı çıkanların hiçbiri güvenlik bariyerlerinin durumu, pistte neler olduğu, güvenlik araçlarının ve doktorların nerede olduğu gibi konularda bilgi sahibi değildi. FIA dışında kimse bu bilgilere sahip değildi.

"Dolayısıyla federasyona güvenmek zorundayız çünkü tüm bilgilere onlar sahip." dedi.