Stephanie Carlin, F1 iş operasyonları direktörü olarak McLaren'a katılıyor

Rodin Carlin'in Formula 3 ve F1 Akademi Takımlarının takım patronu olan ve Extreme E'de Team X44'te benzer bir görevi yerine getiren Carlin, McLaren'in F1 operasyonlarını destekleyen bir dizi faaliyeti denetleyecek.

Görevi aynı zamanda McLaren'in 2024 F1 Akademi sezonuna katılımını da içerecek. Ocak ayında göreve başlayacak olan Carlin, doğrudan McLaren takım patronu Andrea Stella'ya rapor verecek.

Uluslararası motor yarışları çevrelerinde iyi tanınan Carlin, üst düzey yönetici rolüne geçmeden önce pek çok şampiyonada faaliyet gösterdi.

Başlangıçta basın ve pazarlama alanında çalışan Carlin, 2011 yılında eşi Trevor tarafından yönetilen Carlin'de ticari müdür oldu.

Mayıs 2022'de genel takım müdür yardımcısı rolüne yükseldi ve takımın birden fazla serideki çabalarını yürütmek için özel sorumluluk aldı.

Carlin'in Yeni Zelandalı otomobil üreticisi Rodin ile anlaştığı geçen yılın başında da bu görevine devam etti.

Geçen yıl boyunca takım İngiliz F4, FIA F3 ve FIA F2'nin yanı sıra İngiliz GB3'e katıldı ve ilk kez F1 Academy ve İspanyol F4'te yarıştı.

F1 dışındaki en başarılı yarış takımlarından biri olan Carlin, 1999 yılından bu yana F4, F3, F2, Indy Lights, IndyCar, ELMS ve Asya Le Mans Serilerinde 470'in üzerinde yarış zaferi ve 30 şampiyonluk elde etti. F1'e 30'dan fazla sürücünün terfi etmesine yardımcı oldu.

McLaren'e geçişi, F1 takımının 2023 F1 sezonunu güçlü bir şekilde sonlandırarak ivme kazanmayı hedeflediği bir döneme denk geliyor.

Sezona kötü başlayan McLaren, MCL60 aracının yenilenmesiyle Lando Norris ve Oscar Piastri'nin Red Bull için düzenli bir tehdit haline gelmesini sağladı ve şampiyonada dördüncülüğü elde etti.

Norris, genç kategorilerde takım için başarıyla yarışmış olması nedeniyle Carlin'i iyi tanıyor. Takımla birlikte F3'te iki yıl geçiren Norris, 2017 FIA Avrupa Şampiyonluğunu elde etmeden önce 2016'da Britanya F3'te yarışlar kazandı. Ardından 2018'de takımla birlikte F2'de ikinciliği elde etti.