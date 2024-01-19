Stella'ya göre Alonso neden Ferrari ile şampiyon olamadı?

Alonso'nun 2010'da Ferrari'ye gelişiyle İtalyan takımına ihtişamlı günleri geri getireceği söyleniyordu.

Alonso, Ferrari'deki ilk sezonunda Red Bull pilotu Sebastian Vettel'e dört puan, 2012'de ise sadece üç puan fark atarak iki kez şampiyonluğa çok yaklaştı.

Ancak şampiyon olamadı ve 2014 sezonunun sonunda Ferrari'den ayrılarak McLaren-Honda'ya katıldı.

Alonso'nun ardından 2015'te McLaren'e geçen ve Aralık 2022'de takım patronu olarak atanan Stella, Schumacher'in 2000'den itibaren üst üste beş şampiyonluk yaşadığı dönemde Ferrari'de çalışmıştı.

İspanyol pilot, Ross Brawn ve Rory Byrne gibi isimleri Benetton'dan Scuderia'ya getiren Alonso'nun Ferrari'de Schumacher'in başardığı şekilde bir şeyler inşa etmediğine inanıyor.

Alonso'nun Ferrari'de Schumacher'in başarısını yeniden yaratmaya ne kadar yaklaştığı sorulduğunda Stella F1'in Beyond The Grid podcast'ine şunları söyledi: "Bu ilginç bir soru."

"Ferrari'deki ilk yılında başarılı olmaya kesinlikle çok ama çok yaklaştık ki bu Michael'ın yolculuğa nasıl başladığından çok farklı. O [1996'da] aracın rekabetçiliğinden ziyade muazzam yeteneğiyle üç zafer kazanmıştı."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren

"Michael'ın yolculuğunun gerçek bir yolculuk olduğunu düşünüyorum."

"Ross geldi, Rory Byrne geldi, James Allison geldi - bu yolculukta çok fazla devamlılık vardı, neyi eklemeniz gerektiğini belirlemeye ve tuğla tuğla inşa etmeye devam ediyorduk."

"Bence bu Fernando döneminde kaçırdığımız bir şeydi."

"Bunu inşa edebilirdik ama kesinlikle çok fazla sürekliliğe ve Ferrari'de 90'ların ortalarından itibaren bir şekilde yerleşmiş olan bu yaklaşıma ihtiyaç duyacaktık."

Geçen yıl High Performance podcast'ine katılan Alonso, Ferrari ile şampiyonluk kazanamamanın F1 kariyerinin en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu itiraf etti.

"Eğer zamanda geriye gidebilseydim muhtemelen seçeceğim ilk şey Ferrari ile bir şampiyonluk kazanmak olurdu."

"2010 ve 2012'de şampiyonayı kazanmaya birkaç tur uzaklıktaydık. Bu muhtemelen pek çok şeyin sonucunu, bazı şeylerin arkasındaki tarihi biraz değiştirebilirdi."