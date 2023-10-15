Stella: ''Piastri’nin Sprint zaferi hak edilmiş bir zaferdi''

Piastri, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Katar’ın Losail Ulusarası Pisti’nde yapılan sprint yarışına pole pozisyonundan başladı ve Formula 1'de ilk zaferini almak için George Russell ile kıyasıya mücadele etti.

Henüz 22 yaşındaki Avustralyalı pilot hakkında övgüyle bahseden Stella, pilotuna övgüler yağdırdığı açıklamasında şu cümleleri kurdu, ”Bana soracak olursanız Piastri’nin zaferi dominant bir sürüşün ürünüydü.”

“Cumartesi günü Sprint sıralama turlarında birinci sırayı aldı ve bununla yetinmedi. Yarışın son kısmında Max Verstappen ile aynı tempoda yarışarak gücünü gösterdi. Pist üstünde Russell’a geçildi ama tekrar geçti. Bu zaferi sonuna kadar hak etti.”

“Japonya’daki ilk podyumunun ardından kariyerine bir dönüm noktası daha eklemiş oldu”

Piastri, Formula 1'e bu sezon katıldı. Çaylak sürücü sakin ve düzenli sürüşüyle sezonun ilk kısmında gözlerden uzakta bir performans sergiledi ancak sezon ilerledikçe performansını kademeli bir biçimde arttırdı.

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Çaylak sezonunda araca hemen uyum sağlaması, diğer çaylak sürücülerin aksine kazalara karışmaması ona takım içinde de büyük bir takdir kazandırdı ve destek sağladı.

MCL60 aracının gelişmesi ile birlikte genç pilot, aracın potansiyelinden faydalanmaya hazır bir pilot olduğunu gösterdi.

Diğer takımlara göz atacak olursak sezon başında Formula 1 seyircilerinin odağındaki Aston Martin, sezon ilerledikçe yerini McLaren’e ve Piastri’ye bırakmış gibi duruyor.

Mercedes’in teknik patronu James Allison, Sky Sports’a verdiği demeçte McLaren’ın sezon başında tartışmasız en kötü aracı en iyi ikinci araç haline getirdiğini söyledi. İngiliz ekibinden övgüyle bahseden Allison, sözlerine şöyle devam etti:

“Sezon başında gridde neredeyse en kötü araç McLaren’daydı. Şu anda gridin en iyi ikinci aracı konumundalar. Başarıları karşısında şapka çıkartıyorum.”

Avustralyalı genç sürücü, Silverstone yarışında şanssızlığının kurbanı olarak kariyerinin ilk podyumunu kaçırsa da bir hafta sonra Belçika’da Sprint yarışında ikinci olmayı başardı.

Piastri’nin geçtiğimiz Cumartesi gecesi Katar Sprint'te aldığı zafer ve McLaren’ın Japonya Grand Prix’indeki performansı takımda morallerin yükselmesine neden oldu.

McLaren’ın ve Piastri’nin yükselen performansı olumlu gelişmeler olsa da, Stella henüz nihai hedefe ulaşılmadığının altını çizdi. Piastri’nin Sprint zaferinin takım içinde pozitif bir havaya sebep olduğunu belirten Stella, sözlerine şöyle devam etti:

“Aldığımız çokça puan maceramızdaki ufak kilometre taşları sadece. Bu gerçekten mutluluk verici.”

“Sezon başında bulunduğumuz durumu tersine çeviren, çok çalışan ekibime minnettarım.”

“Mücadele içinde olmak elbette sizi rahatsız ve konforsuz hissettirir bu normaldir. Ancak bu kötü durumdan keyif almalısınız. Kötü durumların sonucunda iyi sonuçlar alırsınız ve Formula 1’i ileriye taşırsınız.”