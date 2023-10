Stella: ''Piastri’nin Sprint zaferi hak edilmiş bir zaferdi''

Piastri, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Katar’ın Losail Ulusarası Pisti’nde yapılan sprint yarışına pole pozisyonundan başladı ve Formula 1'de ilk zaferini almak için George Russell ile kıyasıya mücadele etti.

Henüz 22 yaşındaki Avustralyalı pilot hakkında övgüyle bahseden Stella, pilotuna övgüler yağdırdığı açıklamasında şu cümleleri kurdu, ”Bana soracak olursanız Piastri’nin zaferi dominant bir sürüşün ürünüydü.”

“Cumartesi günü Sprint sıralama turlarında birinci sırayı aldı ve bununla yetinmedi. Yarışın son kısmında Max Verstappen ile aynı tempoda yarışarak gücünü gösterdi. Pist üstünde Russell’a geçildi ama tekrar geçti. Bu zaferi sonuna kadar hak etti.”

“Japonya’daki ilk podyumunun ardından kariyerine bir dönüm noktası daha eklemiş oldu”

Piastri, Formula 1'e bu sezon katıldı. Çaylak sürücü sakin ve düzenli sürüşüyle sezonun ilk kısmında gözlerden uzakta bir performans sergiledi ancak sezon ilerledikçe performansını kademeli bir biçimde arttırdı.

Oscar Piastri, McLaren, 2nd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images