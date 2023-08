Stella: "Zemin etkili araçları takip etmek daha kolay ama geçmek daha zor"

Geçtiğimiz yıl 2022 sezonu için radikal yeni teknik düzenlemeler getiren F1, daha yakın yarışlara olanak sağlamak amacıyla takımların ilk kez zemin etkisi aerodinamiğinden yararlanmasına izin verdi.

Ancak pilotlar rutin olarak yeni nesil araçların önceki araçlara kıyasla öndeki rakiplere daha yakın koşmalarına olanak sağladığını söylerken, bu sezon kirli havanın geçişi zorlaştıran etkisinden giderek daha fazla şikayet etmeye başladılar.

F1'in kural değişikliklerinin sınırlamalarının, uygulamaya konulmalarından 18 ay sonra ortaya çıkmaya başlayıp başlamadığı sorusuna Stella, verilerin pilotlara 2021'e kıyasla arkadaki araçlara daha yakın gittiklerini gösterdiğini söyledi.

Stella, "Bence bu yeni nesil araçlarla geçen yıl gözlemlediğimiz şey, virajlarda öndeki aracı takip etmenin kesinlikle daha kolay olduğu."

"Örneğin Macaristan gibi geçiş yapmanın çok zor olduğu bazı pistlerin artık öndeki aracı takip edebileceğiniz pistler haline geldiğini gördük. Virajların olduğu komplekslerde ise son virajdan çıktığınızda öndeki araca daha yakın oluyorsunuz ve DRS sayesinde atak yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yeni nesil otomobillerin yarışın bu yönüne çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images