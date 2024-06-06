Stella: "Zayıflıklarımızı gidermeye çalışırken performans kaybetmemeliyiz"

McLaren yıllardır uzun ve düşük hızlı virajlarda yol tutuş sorunu yaşıyor ve aerodinamik verimliliğinin düşük olması da hızlarını düşürüyordu.

McLaren'in 2023'te Avusturya ve Singapur'da yaptığı ve büyük yankı uyandıran iyileştirmeler, araca yüksek hızlı bölümlerde performans kattı.

Ancak bu yıl bile Lando Norris'in ilk zaferini kazandığı Miami'ye kadar zayıflıkları büyük ölçüde devam ediyor gibi görünüyordu.

Ferrari'den Carlos Sainz ise McLaren'ın sorunlarına kıyasla Imola'daki virajların en hızlısıydı, ancak hem o hem de Charles Leclerc, yanlış enerji dağıtım stratejisi nedeniyle düzlüklerde hem Red Bull'lara hem de McLaren'lere karşı çok fazla zaman kaybetti.

Ancak ilginç bir şekilde, Ferrari düzlüklerde ve Monako'daki Tabac'ta gücü en hızlı şekilde kullanırken, McLaren'ler hairpin gibi bazı düşük hızlı bölümlerde Leclerc'ten daha hızlıydılar.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takım patronu Andrea Stella, "Miami'ye götürdüğümüz araç düşük hızda neredeyse beklentilerimizin ötesinde iyi davranıyor gibi görünüyor."

"Miami düşük hızın hakim olduğu bir yer. Monako'da ise en çok zorlandığımız sektör, orta ila yüksek hızlı bir sektör olan ilk sektördü."

"Dolayısıyla, rekabet gücümüzün resmi nihayet değişmeye başlıyor gibi görünüyor, düşük hız artık açık bir zayıflık gibi görünmüyor." dedi.

Kanada, düşük hızlı virajların ve verimli sürtünme seviyelerinin kilit önem taşıdığı uzun düzlüklerin yaygın kombinasyonu göz önüne alındığında, McLaren'in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının belki de en iyi testi olacak.

Norris, Red Bull ve McLaren'e kıyasla engebeli pistlerde en iyi araç olarak ortaya çıkan Ferrari'nin lehine olması nedeniyle takımın Kanada beklentileri konusunda temkinli.

Norris, "Aracımız birkaç farklı pistte iyi performans gösterdi, ancak Kanada'da işimizin zor olduğunu biliyoruz."

"Rakiplerimizin burada güçlü olması muhtemel."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Stella, yenilenen Montreal pistinin eskisinden biraz daha pürüzsüz olması gerekse bile McLaren'in kerbler ve tümsekler üzerinde hâlâ 'yapılması gereken işler' olduğu konusunda uyardı.

"Kerblerdeki ve tümseklerdeki davranıştan tam olarak memnun değiliz."

Stella, "Şu anda araçta mevcut olanları uyarlamaktan ziyade daha temel bir geliştirme gerektirecek."

"Açıkçası ayarlarla oynuyoruz, ancak diğer bazı araçlarda niteliksel olarak gördüğümüz sürüş ve viraj performansını elde edemiyoruz gibi görünüyor."

Stella, takımın düşük hız performansını düzeltmek için yere basma kuvvetini feda etmediğinden emin ve ona göre Barselona ve Spielberg'de yapılacak yarışlar bunun gerçek bir testi olacak.

"Başka özelliklerin peşinde koşarken aracın bazı güçlü yanlarından ödün vermediğimizden emin olmak geliştirmemizin bir amacıdır."

"Bu her zaman mümkün değil ama sonuçta bu, her takımın gerçekleştirdiği gelişimin kalitesinin bir parçası."

2023 Kanada Grand Prix'si, 'eski' McLaren'in, Avusturya'daki bir sonraki yarış için oyunun kurallarını değiştiren geliştirmeler yapılmadan önceki son yarışı oldu.

Norris, beş saniyelik ceza onu takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasına düşürmeden önce, bir Williams ve bir Alpine'in arkasındaki uzak bir DRS treninde dokuzuncu bitirdi ve her iki McLaren de puanların dışında kaldı.

On iki ay sonra takımın kaydettiği ilerleme bu senaryoyu düşünülemez hale getirdi. Ancak tarihsel olarak en zayıf pistlerinden birinde, Woking ekibi şimdi gerçekten çok yönlü bir pakete sahip olup olmadığını öğrenecek.