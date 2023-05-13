Stella: "Yeni rüzgar tüneli DNA sorunlarımızın çözülmesine yardımcı olacak"

Senelerdir virajlarda yol tutuşu problemleri yaşayan McLaren, bu sezon da aynı soruna bir çözüm bulamadı ve mevcut avantajlarını da kaybetmesi sonucu orta sıraların arkalarına geriledi.

McLaren'in büyük kural değişikliğinden sonra sıkıntı yaşamasının sebebi ise tasarım sorunları ve rüzgar tüneli verilerinin pist verileriyle uyuşmaması.

Bu konu hakkında karamsar düşünen Andrea Stella, düşük yol tutuşuna sahip pistlerde en zayıf araçlardan birine sahip olduklarını söylüyor.

Aşırı sürüklenmeden de şikayet eden Stella, "Şunu söylemeliyim ki herhangi bir değişiklik yok gibi duruyor."

"Daha önceki bazı konuşmalarımızda bunun daha çok aerodinamik verimlilik meselesi olduğunu konuştuğumuzu biliyorum. Bu doğru çünkü düzlükteki tüm kaybımızın sebebi yüksek sürüklenme."

"Genel olarak, özellikleri değiştirmeden daha fazla hava akışı elde etmeyi başarabilirsek, biraz daha hızlı gidebiliriz."

"Ancak, genel olarak daha fazla hava akışı ve daha az sürtünmeye sahip olmanın bu avantajları içinde, potansiyel olarak geliştirmekte olduğumuz altyapıyla ilişkili olan bir model var. Bu modeli rüzgar tünelinde düzgün bir şekilde simüle edemezsiniz."

Lando Norris, McLaren MCL60, arrives on the grid with his mechanics Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Woking'deki yeni rüzgâr tüneli ve simülatörün inşası Haziran ayında tamamlanacak; Stella daha önce tüneldeki testleri ofisinden duyabildiğini söylemişti.

Son yıllarda ekip, Köln'deki Toyota rüzgar tüneli tesisini kiralamak zorunda kalıyordu ve bu da yeni parçaların bir kamyonetin arkasında Almanya'ya götürülmesini gerektiriyordu.

Altyapı güncellemeleri sayesinde takımın DNA sorunlarını çözebileceğini söyleyen Stella, "Şu an kullandığımız rüzgar tüneli işleri diğerlerine göre zorlaştırıyor. Kısa vadede sahip olacağımız rüzgar tüneli her şeyi kolaylaştıracak."

"Örneğin rüzgar tünelinde pist koşullarına uyarlanabilir duvarlar olacak, bu sayede pist koşullarını daha da iyi temsil edebileceğiz."

"DNA sorunu dediğimiz şeyin yıllardır kullandığımız metodolojilerin bizleri sınırlamasıyla ilişkili olma ihtimali var. Tüm kural değişikliklerine rağmen durum değişmiyor."

"Dolayısıyla yeni rüzgar tünelinde gördüklerimizi son iki yıldır kullandığımız rüzgar tüneliyle karşılaştırdığımızda birkaç ay içinde daha fazla bilgi sahibi olacağız." dedi.