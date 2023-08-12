Stella: "Yeni kurallar takip kalitesini ciddi anlamda arttırdı"

Kirli hava etkisini azaltmak ve araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırmak isteyen F1, bu amaçla yer etkisini temel alan kurallara geçiş yaptı.

Araçlar geliştikçe takibin zorlaştığına yönelik şikayetler son birkaç yarıştır artışta, ancak yine de genel kanı kuralların başarıya ulaştığı yönünde.

Andrea Stella ise yaşanan sıkıntıların kurallara bağlanamayacağını, sadece hızlı Cidde, Spa ve Monza gibi pistlerde sıkıntı yaşadıklarını söylüyor.

Stella, "Yeni kuralların bizleri kısıtladığını düşünmüyorum."

"Yeni araçların geçen yıl bize gösterdiği şey, [kirli havadaki tahmini %30 azalma sayesinde] virajlarda takip kalitesinin arttığı.

"Örneğin eskiden geçişe elverişsiz olarak andığımız Macaristan gibi pistlerde artık diğerlerini takip edebiliyorsunuz."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Artan takip kalitesi sayesinde son virajdan çıkarken önünüzdeki araca epey yakın oluyorsunuz, DRS sayesinde de atağınızı tamamlayabiliyorsunuz."

"Dolayısıyla, yeni araçların bu yönden bizlere çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak Spa veya Monza gibi geçiş için hava koridoru etkisine sahip olmanız gereken pistlerde işiniz biraz daha zor, nitekim araç hava akışından daha fazla etkileniyor."

"Dolayısıyla bu tür pistlerde geçiş yapmak biraz zorlaşmış olabilir. Madalyonun iki yüzü diyebiliriz."

"Ancak diğerlerini takip konusunda eski araçlara göre çok daha rahatız, bu gerçeği de memnuniyetle karşılıyorum." dedi.