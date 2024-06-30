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Formula 1 Avusturya GP

Stella: "Verstappen-Norris teması 2021'de Verstappen'in cezalandırılmamasından kaynaklandı"

McLaren takım patronu, Verstappen'in Avusturya GP taktiklerinin 2021'de Hamilton'a karşı yaptığı hamlelerin gerektiği şekilde cezalandırılmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Alex Kalinauckas
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen ve Norris, Red Bull Ring'deki yarışın sonlarına doğru pistin dar, keskin yokuşlu 3. virajında temas ettiler.

Norris ve McLaren, Verstappen'in tüm hamlelerde frenleme esnasında hareket ettiğini düşünüyordu - ancak Red Bull sürücüsü yarış sonrasında bunu inkar etti.

Pazar günkü yarışın hemen ardından Sky Sports F1'e bir röportaj veren Stella şunları söyledi: "Bence bir grup insan dışında [Red Bull ve Verstappen hayranları] herkes hatanın Verstappen'de olduğunu görecektir."

"Ancak bunun arkasındaki sorun şu ki, eğer bu tür olayları düzgün bir şekilde ele almazsanız tekrarı olacaktır."

"Bugün tekrar yaşandı çünkü [Verstappen'in] geçmişte Lewis ile daha sert bir şekilde cezalandırılması gereken bazı temaslar yaşadığında bunların doğru bir şekilde ele alınmaması."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton ile mücadeleler, Mercedes W12

Fotoğrafı çeken: Charles Coates / Motorsport Images

Stella, Verstappen ve Hamilton'ın 2021 dünya şampiyonluğu yarışında Imola, Silverstone, Monza ve Cidde'de temas ettikleri birçok kez çarpışmalarına atıfta bulunuyordu.

Ayrıca 2021 Brezilya GP'sinde Verstappen'in Hamilton'ı 4. virajda ve Interlagos'ta pist dışına çıkmaya zorladığı bir temas da yaşandı ve bu hareket yetkililer tarafından cezalandırılmadı.

Stella kendisine bu olayı mı kastettiği sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Evet, birçok olay var."

"Gerçek şu ki Red Bull'a ve Max'e saygı duyuyoruz, bu yüzden bunları yapmalarına gerek yok."

"Bu itibarınızı tehlikeye atmanın bir yolu. Bunu neden yapasınız ki?"

"Yönetmelikler etkili bir şekilde uygulanmalıdır, çünkü kaza sonucunda bir araç yarış dışı kaldığında cezanın sonuçla orantılı olması gerekir."

Stella, Norris Verstappen'i geçebilseydi bile, yarışın son bölümünün başındaki güçlü temposuna rağmen zafere ulaşmasının pek mümkün olmadığına inanıyor.

Stella, aerodinamik açıdan verimli Red Bull'un McLaren'in DRS tehdidi altında kalabileceğini ve böylece daha sonraki bir noktada geri atak yapabileceğini düşünüyor.

Stella, "Lando Max'i geçmiş olsa bile Max, Lando'ya tekrar atak yapacak pozisyonda olabilirdi."

"Yani, aslında yarışın oldukça heyecanlı bir son bölümünü izlememizin engellendiğini düşünüyorum."

"Bence mücadele damalı bayrağa kadar giderdi. Bunu asla bilemeyecek olmamız çok yazık." dedi.

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