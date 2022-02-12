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Stella: "Verimli bir test geçirmemiz gerekiyor"

McLaren'ın yarış direktörü Andrea Stella, verimli bir test geçirmenin öneminden bahsetti.

Stella: "Verimli bir test geçirmemiz gerekiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bu yıl sezon öncesi testleri altı gün sürecek fakat tamamen yeni araçlar olacağı için, her günün değeri ayrı önemli olacak.

Sürücülerin her biri, Bahreyn'deki ilk yarış öncesinde 3 test gününe sahip olacak ve bu 3 gün süreçte hem yeni araçları hem de lastikleri anlamak zorunda kalacaklar. Ayrıca takımın hazırladığı parçaları da test edecekler.

Bundan ötürü sezon öncesi testlerinin epey yoğun geçmesi bekleniyor.

McLaren yarış direktörü Andrea Stella, MCL36'nın lansmanının ardından yapmış olduğu açıklamada, verimli bir teste ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Stella, "Sezon hazırlıklarının gidişatı ve simülatörde yapılan çalışmaların kalitesi de dahil olmak üzere pek çok konudan memnun olsak da, artık bir sonraki adımı atmamız gerekiyor."

"Takımın sahip olduğu hesaplamalarla, pist üstünde sahip olduğumuz veriler arasındaki korelasyon seviyesinin doğruluğuna bakmalıyız."

"Bu yıl sezon öncesi testleri toplam altı gün sürecek ve ilk bakışta, üç güne sahip olduğumuz 2021'den çok daha fazla görünüyor. Fakat gerçekte, yeni bir araca sahip olduğumuz için, çok yoğun bir dönem olacak ve her iki sürücümüzün de yeni araca alışması gerekecek."

"Bu açıdan bakıldığında, testin süresi epey kısa görünecek ve oldukça verimli şekilde çalışmamız gerekecek."

"Her şeyi mümkün olan en iyi şekilde organize etmek gerekiyor. Ayrıca aracımızın dayanıklılık seviyesinin üst seviyede olması ve herhangi bir zaman kaybı yaşamamak da çok önemli olacak." dedi.

McLaren MCL36 details

McLaren MCL36 details

Fotoğraf: McLaren

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