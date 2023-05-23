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Stella: "Tüm takımlar daha ilk yarışta taban değişikliğinin getirdiği aero kaybı telafi etti"

McLaren'in patronu Andrea Stella, FIA'nın 2023 yılı için yaptığı değişiklikler nedeniyle kaybedilen zamanın, yarıştan çoktan telafi edildiğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in a Press Conference

FIA, geçen sezon pek çok takımın düzlükte ve yüksek hızlı virajlarda dalgalanma yaşamasından ötürü 2023 için teknik kural kitabını yeniledi.

Temel değişikliklerinden birisi, takımların araçları yere çok yakın çalıştırarak dalgalanma yaşamasını engellemek amacıyla, taban kenarlarının 15mm yükseltilmesiydi.

FIA'dan Nikolas Tombazis, ortaya çıkan aerodinamik kaybın tur başına "yaklaşık yarım saniyeye karşılık geleceğini" hesaplamıştı.

Fakat yeni düzenlemelerin henüz ilk yılı olması ve kışın yapılan çalışmalar, bu kaybın telafi edilmesini sağlamış durumda.

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'ın yeni takım patronu Andrea Stella, 10 takımın da Bahreyn'deki ilk yarışta bu 0.5 saniyelik kaybı telafi ettiğini söylüyor.

Gelişimin beklenenden daha hızlı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Stella, "Bence tüm takımlar bu kaybı ilk yarışa kadar telafi etti. Gelişim hızı öyle bir seviyedeydi ki bu tamamen telafi edildi."

"Şu anda araçlar kesinlikle geçen yıldan daha hızlı çünkü hemen hemen herkes birinci yarışa kıyasla daha fazla güncelleme getirdi. Herkes 0.2-0.3 saniye daha hızlı."

"Bazı takımlar yaşadıkları ağırlık sorununa çözüm buldular. Aynı şey bizim için de geçerli. Biraz tur zamanı kazandık çünkü artık sınıra indik."

"Aerodinami ve ağırlık sayesinde araçlar kesinlikle geçen yıla göre daha hızlı."  dedi.

2022 ve 2023 arasındaki tur zamanı farkı, Miami'deki son yarışta epey dramatikti. Fakat bu kısmen pistin yenilenmiş olmasından kaynaklanıyordu.

Suudi Arabistan'ın yapısı da, tur zamanını -olumsuz- etkileyecek şekilde değiştirilirken, Bakü'de DRS mesafesi önemli oranda kısaltılmasına rağmen tur zamanı 1.1 saniye daha iyiydi.

2022 vs 2023 pole karşılaştırmaları:                        

Grand Prix 2022 2023 Fark
Bahreyn 1:30.558s (Leclerc) 1:29.708s (Verstappen) -0.850 sn
Suudi Arabistan 1:28.200s (Perez) 1:28.265s (Perez) -0.065 sn
Avustralya 1:17.868s (Leclerc) 1:16.732s (Verstappen) -1.136 sn
Azerbaycan 1:17.868s (Leclerc) 1:16.732s (Leclerc) -1.156 sn
Miami 1:41.359s (Leclerc) 1:40.203s (Perez) -1.955 sn

 

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