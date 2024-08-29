Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"
McLaren, sezonun kalan yarışlarında Red Bull'a karşı daha fazla gelişim kaydetmesi gerektiğini düşünüyor.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
McLaren, Lando Norris’in geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Grand Prix’sini kazanmasına rağmen aracın daha fazla gelişime ihtiyaç duyuduğunu düşünüyor.
McLaren, bazı pistlerde Red Bull'a karşı avantajlı olabileceğini düşünse de, özellikle Austin ve Katar gibi aerodinamik açıdan zorlu pistlerde hala dezavantajlı olacaklarını belirtiyor
McLaren takım patronu Andrea Stella, bu duruma ilişkin şunları söyledi: "Zandvoort gibi pistlere gittiğimizde güçlü performans sergileyeceğimizden emin olabiliriz."
"Ancak Silverstone gibi yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde Red Bull'un çok güçlü olduğunu biliyoruz."
"Şu anda sahip olduğumuz performans, her yarışta en iyi araç olmak için yeterli değil."
"Bu yüzden sezon bitmeden daha fazla güncelleme yapmayı planlıyoruz."
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