Stella: "Tüm pistlerde en iyi olamayacağız"

McLaren, Lando Norris’in geçtiğimiz hafta sonu Hollanda Grand Prix’sini kazanmasına rağmen aracın daha fazla gelişime ihtiyaç duyuduğunu düşünüyor.



McLaren, bazı pistlerde Red Bull'a karşı avantajlı olabileceğini düşünse de, özellikle Austin ve Katar gibi aerodinamik açıdan zorlu pistlerde hala dezavantajlı olacaklarını belirtiyor

McLaren takım patronu Andrea Stella, bu duruma ilişkin şunları söyledi: "Zandvoort gibi pistlere gittiğimizde güçlü performans sergileyeceğimizden emin olabiliriz."



"Ancak Silverstone gibi yüksek hızlı virajlara sahip pistlerde Red Bull'un çok güçlü olduğunu biliyoruz."



"Şu anda sahip olduğumuz performans, her yarışta en iyi araç olmak için yeterli değil."



"Bu yüzden sezon bitmeden daha fazla güncelleme yapmayı planlıyoruz."