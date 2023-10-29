Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”
Meksika GP hafta sonunda sıralama seansının hayal kırıklığı yaşayan ekibi Mclaren’de Lando Norris ilk bölümde elenirken, Oscar Piastri’de rekabetçi turlar atamadı.
Meksika’da son haftaların formda takımı Mclaren, Norris’in sıralama turları seansının ilk bölümünde elenmesiyle şok yaşadı. Oscar Piastri ise, son bölüme kalmasına rağmen rekabetçi bir tur atamadı ve pole pozisyonunu alan Charles Leclerc’in yaklaşık 0.5 saniye gerisinde kaldı.
Hafta sonuna büyük umutlarla gelmeyen McLaren'ın yaptığı ayar değişiklikleriyle antrenman seanslarında bekledikleri kadar yavaş olmadıkları gözlendi. Ancak bu performanslarını sıralama turlarına taşıyamadılar.
Sıralama seansının ardından Mclaren takım patronu Andrea Stella: “Tüm hafta sonu zorlu geçti. Düşük hava yoğunluğu sürpriz değildi. Mühendislik açışından üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Sıralama seansının ardından ana konumuz bu olacak.”
“Lando yumuşak lastikle piste çıktığında hızımız iyiydi ancak aniden pist dışına çıktı. Burada turu aniden kaybedebiliyorsunuz. Bu konu koşullarla ilgili ancak bunun otomobili ayarlama şeklimizle de ilgili olduğu gerçeğini göz ardı etmiyoruz.”
Stella’ya Red Bull’un son yarışlardaki ana rakibi olarak görülmelerine rağmen burada işlerin yolunda gitmeme sebebinin pist sıcaklığı mı yoksa ayar değişiklikleri olduğu soruldu.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
“Bazı ayar değişiklikleri yaptık. Bu değişiklikler dün işe yarar gibi gözükse de bugün çalışmadı. Dolayısıyla ayar değişikliklerinin bu kadar fark yarattığını söyleyemem.”
“Koşullarının değişken olmasının ayar değişikliklerinden fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Bunu sezon boyunca da gördük. Hava çok çok sıcak olduğunda performanstan yararlanma konusunda marjinal olma eğilimindeyiz. Dolayısıyla çok fazla zorladığınızda hatalar yapmaya o kadar çok yaklaşıyorsunuz.” dedi.
Norris, ilk bölümde piste çıktı ancak ilk zaman turunun ardından pite döndü. Seansın son bölümünde yumuşak lastiklerle tekrar piste dönen Norris, istediği zamanı yapamadı ve 19. sırada kaldı.
“Yakıt sisteminde kontrol etmemiz gereken bir sorun vardı. Bu nedenle aracı pite çağırmaya ve kontrol etmeye ve daha sonra yumuşak lastikle piste dönmeye karar verdik. Piste döndüğümüzde yumuşak lastiğin çalışmadığını gördük ve tekrar pite dönmeye karar verdik.”
Pit yolundaki engellemeler hakkında da konuşan Stella: “Bence derhal önlem alınması gerekiyor. Aracınızı piste gönderiyorsunuz ancak ne zaman piste çıkacağının bilmeden diğer sürülerin insafıyla karşılaşıyorsunuz.” dedi.
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