Stella: "Talihsiz bir yarışı geride bıraktığımızı söyleyebilirim"

Haberi dinle

McLaren için Bahreyn'de kabus gibi başlayan sezon, Suudi Arabistan GP'si itibariyle de iyiye gidiş emareleri göstermedi -ancak bu kez daha çok şanssızlıklar zincirinden söz edebiliriz.

Mücadeleye sekizinci sırada başlayan Oscar Piastri henüz ilk virajda Pierre Gasly'nin teması sonucu ön kanadına hasar verdi, Piastri'nin aracından kopan parça ise Lando Norris'in aracına isabet etti.

Sonuç olarak iki pilot da pite gelerek ön kanat değiştirdi, bu da en arkaya düşmeleri ve yarışlarının bir nevi bittiği anlamına geliyordu.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Andrea Stella, "Bir dahaki sefere öğrenilecek bir şey olup olmadığını kontrol etmek için öncelikle Oscar'ın mücadelesini tekrar izledik."

"Bence Oscar olabildiğince ihtiyatlı davrandı, nitekim Gasly'nin kontrolü biraz kaybettiğini ve sürüklenerek Oscar'ın ön kanadına dokunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu talihsizlik olarak sınıflandırma cesaretini kendimde bulabiliyorum."

"Daha da talihsiz olanı ise Lando'nun Oscar'ın ön kanadından kopan parçaya çarpmasıydı, bu yüzden her iki araç da ön kanat değiştirmek zorunda kaldı. Verilerde açıkça görüldüğü üzere büyük bir yere basma gücü kaybı yaşadılar, yarışa bu şekilde devam edemezlerdi."

"İşe yarar bir güvenlik aracının çıkmaması da bize yardımcı olmadı, dolayısıyla erken pit stop, ön kanat değişimi ve güvenlik aracı eksikliğini hesaba katmalıyız."

"Ancak biz yarışçıyız, pes etmeyiz. Sadece bir sonraki yarışa geçiyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL60, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarışın tek güvenlik aracı periyodunda Norris orta hamura geçerken, Piastri son tura kadar sert lastikle gitti, yani aynı lastikle tam 49 tur attı!

Stella, "Stratejiyi bölmek istedik, nitekim sert lastiğin damalı bayrağa kadar dayanabileceğini düşündük. Günün sonunda bu doğru stratejiydi, sert lastik oldukça hızlıydı."

"Yarışın sonlarına ikinci bölümde orta hamur kullananlar düşüş yaşadı. Ama gördüğünüz gibi Lando yarış yeniden yeniden başladığında Oscar'ı geçmeyi başardı.

"Sonlara doğru da Oscar yerini geri almaya başladı, yani aslında iki strateji de birbirine çok benziyordu."

"İkisi de son derece adil yarışan sürücüler, birbirlerine karşı ise ekstra dikkatli davranıyorlar. Pilotlarımızın birbirleriyle yarışırken gösterdikleri feraseti gerçekten takdir etmek istiyorum. Her şey çok temizdi."

"Dolayısıyla yarışmalarına izin verebilecek durumdayız çünkü onlara güvenebileceğimizi biliyoruz." dedi.