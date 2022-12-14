Stella: "Takım patronluğunu kabul edip etmemek konusunda kararsızdım"
Yeni McLaren takım patronu Andrea Stella, takım patronluğu görevinin insanlarla iletişim halinde olmayı gerektirmesi nedeniyle ilk aşamada görevi kabul etmeye pek sıcak yaklaşmadığını itiraf ediyor.
Andreas Seidl'ın ayrılık sürecini sorunsuz bir şekilde geçiren McLaren'in tercihi takımın en kıdemli ve en tecrübeli isimlerinden Stella oldu.
Uzun süre Ferrari'de Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso gibi isimlerin mühendisliğini yaptıktan sonra 2015 sezonunda McLaren'a geçen Stella, son sekiz sezondur genellikle arka planda kalmayı ve farklı birçok departmanın yöneticiliğini yapmayı tercih etti.
Medyayla ve insanlarla içli dışlı olmayı sevmediği bilinen Stella, göz önünde olacağı bir görev üstlenecek olması nedeniyle takım patronluğunu kabul etmeden önce kararsız kaldığını itiraf ediyor.
Takım patronu olarak ilk demeçlerini veren Stella, "Sanırım haklısınız, takım patronluğu görevinin dış unsurları üstünde epey düşündüğüm bir konuydu, bu nedeniyle başta isteksiz davrandım ve sadece işime odaklandım. Ana odağım buydu, dolayısıyla biraz düşünmem gerekti."
"Düşünmemin bir diğer sebebi de kendimi hazırlamak ve göreve aşina olmakla ilgiliydi, ancak artık mücadeleye hazır olduğumu düşünüyorum." dedi.
Andrea Stella, McLaren Engineer
Fotoğraf: Glenn Dunbar
Buna rağmen geçmişte çalıştığı birçok insandan önemli şeyler öğrendiğini de itiraf ediyor; kendisi için en önemli isimler ise Jean Todt, Stefano Domenicali ve Andreas Seidl.
Stella, "Bugüne kadar birçok farklı takım patronuyla çalıştım, herkesten farklı bir şeyler öğrenebildim. Güçlü kişiliklerle ve yetenekli insanlarla çalışma imkanınız varsa, onlardan bir şeyler öğrenmelisiniz. Halen öğrenecek çok şey var."
"Çalıştığım insanlar hakkında konuşmak istiyorum. Her şeyden önce Jean Todt, takıma ve görevine inanılmaz bağlı birisiydi ve sanırım bana adanmışlığın ne olduğunu öğretti.
"Stefano'ya gelince, bence Stefano kesinlikle bir insan sarrafı. F1 ilk aşamada mühendislikle, son aşamada ise insanlarla ilgili bir spor. Stefano'dan, bir takım patronunun sahip olması gereken nitelikleri, karşılıklı saygıyı ve egonuzu yönetmeye dayalı olarak insanlarla etkileşim kurmanın yollarını öğrendim."
"Son olarak Andreas ile daha yakın çalıştık, onunla çalışırken mühendislik deneyimimden de faydalanmam gerekti, dolayısıyla bu dönem benim için yarış takımını şekillendirmek, pit stoplar gibi bazı alanlarda ilerleme kaydetmek açısından çok faydalı oldu. McLaren'in pit stoplarda kaydettiği ilerlemede Andreas'ın payı büyük."
"Sanırım Andreas ile birlikte çalışırken en çok iş bilmenin önemini öğrendim. Teknik ve mühendislik yönlerini bilmek dahi çok önemli, bu sayede insanlara liderlik edebilir ve ilerleme kaydetmeleri için onları daha etkili bir şekilde destekleyebilirsiniz." dedi.
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