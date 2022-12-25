Stella: "Sürekli takımla bir arada olmamı sağlayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceğim"
Yeni McLaren takım patronu Andrea Stella, geçmiş deneyimleriyle takıma fayda sağlamayı ve sürece doğrudan müdahil olmayı amaçlıyor.
Dört senedir takımla başarılı bir dönem geçiren Andreas Seidl'ın Sauber'e geçmesinin ardından takım patronluğuna getirilen Stella, uzun süredir padokta bulunan, şampiyon pilotlarla bizzat çalışmış ve oldukça deneyimli bir isim.
Medyadan ve ikili ilişkilerden kaçınmasıyla da bilinen Stella'nın bu konuda çaba sarf ettiği de biliniyor, ancak pilotlarla ve çalışanlarla iyi bir iletişim kurabilen Seidl'ın yerini doldurup dolduramayacağı şimdilik merak konusu.
Nasıl bir yönetim anlayışına sahip olduğu sorulan Stella, takımla geçmiş rollerindeki gibi iç içe olmayı planladığını söylüyor.
PlanetF1'e konuşan Stella, "Sahip olduğum prensiplere bakarsak, sürekli takımla bir arada olacağım bir yönetim tarzının benimseyeceğimi düşünüyorum."
"Kariyerim boyunca sporun mühendislik ve yarış tarafıyla yakından ilgilendim, bu da bizim için fırsat. Takımın hızlı bir araç üreterek pistte etkili bir performans verebilme hedefini oldukça iyi biliyorum."
"Ayrıca açık konuşmak gerekirse Zak'in entegrasyon ve kombinasyon sağlayabilme yeteneğine sahip olduğunu düşünüyorum, aynı şekilde ikimizin de oldukça güçlü bir kombinasyon yarattığını düşünüyorum." dedi.
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