Stella: "Sprintleri heyecanlı hale getirmenin en iyi yolu lastik stratejileri"
McLaren takım patronu Andrea Stella, lastik stratejilerini işin içine dahil etmenin Sprint yarışlarını heyecanlı hale getirmenin en mantıklı yolu olduğunu söyledi.
Amerika Grand Prix’sindeki görece sıkıcı sprint yarışı sonrasında Sprint yarışlarının eğlencesini artırma tartışmaları devam ediyor.
Motorsport.com muhabirlerinin edindiği bilgilere göre Formula 1 yönetimi, Sprint yarışlarının eğlencesini artırmak için ters grid sıralaması ve Sprint yarışlarını bağımsız şampiyona haline getirmek gibi radikal fikirler üzerine düşünüyor.
Sprint formatının değiştirilmesi yönündeki taleplere bazı takımlardan destek gelse de, herkes formatın değiştirilmesi taraftarı değil.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, squeezes Charles Leclerc, Ferrari SF-23, as they lead Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field away for the start of the Sprint race
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sprint yarışlarında ters grid sıralama uygulamanın Formula 1’in ruhuna ters olduğunu söyledi. McLaren takım patronu Stella ise bu kadar radikal fikirleri desteklemediğini belirtti.
Stella, ters grid sıralaması yerine lastik stratejilerinde çeşitlilik yaratmanın Sprint yarışlarını hareketlendireceğini söyledi.
Hatırlanacağı üzere Katar Grand Prix hafta sonunun Sprint yarışında yumuşak hamur lastik kullananlar yarışın başlarında büyük avantaj elde etmiş ancak yarışın ilerleyen aşamalarında zor anlar yaşamıştı.
Motorsport.com muhabirlerinin sprint yarışlarını nasıl daha heyecanlı hale getirilebileceği sorusu üzerine Stella, “Formula 1’deki heyecan büyük oranda lastik stratejileri üzerine düşünmekten kaynaklanıyor.”
“Katar’daki Sprint yarışını düşünecek olursanız, bazı pilotların yumuşak lastiği tercih etmesi güvenlik aracının da dahil olmasıyla yarış renklendi.”
“Yarışın belli bir noktasında orta lastikle başlayanlar, yumuşak lastiklilere kıyasla büyük avantaja sahip oldu ve bu durum yarışı heyecanlı hale getirdi.”
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60
“Benzer şekilde pilotumuz Lando Norris, Austin’deki yarışa orta lastikle başladı. Yarışta yumuşak lastik kullanan Carlos Sainz’in arkasında oldukça zaman kaybetti ve bu heyecanı artırdı.” şeklinde cevap verdi.
Stella, Sprint yarışlarında daha fazla lastik seçeneği sunacak yöntemler bulmanın yarışlara heyecan getireceğini düşünüyor.
Ters grid sıralaması gibi yapay çözümler yerine lastik konusunun altını çizen Stella, sözlerine şöyle devam etti: “Yapay bir gösteri oluşturulmasının taraftarı değilim.”
“Böyle yapay çözümler yerine yaratıcı fikirler üretilebilir.”
“Şahsen bu heyecanın tam olarak nasıl artırılabileceğini bilmiyorum. Ancak belirttiğim gibi, heyecanı oluşturan en büyük unsurlardan biri lastik stratejileri. Dolayısıyla ters grid sıralama yerine farklı lastik stratejileri yarıştaki heyecanı arttırabilir.”
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