Stella: "Sprintleri heyecanlı hale getirmenin en iyi yolu lastik stratejileri"

Amerika Grand Prix’sindeki görece sıkıcı sprint yarışı sonrasında Sprint yarışlarının eğlencesini artırma tartışmaları devam ediyor.

Motorsport.com muhabirlerinin edindiği bilgilere göre Formula 1 yönetimi, Sprint yarışlarının eğlencesini artırmak için ters grid sıralaması ve Sprint yarışlarını bağımsız şampiyona haline getirmek gibi radikal fikirler üzerine düşünüyor.

Sprint formatının değiştirilmesi yönündeki taleplere bazı takımlardan destek gelse de, herkes formatın değiştirilmesi taraftarı değil.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, squeezes Charles Leclerc, Ferrari SF-23, as they lead Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, the rest of the field away for the start of the Sprint race