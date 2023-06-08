Stella: "İspanya, McLaren'ın güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koydu"

Stella, MCL60'ın lansmanından itibaren, sezona pek iyi bir tasarımla başlamadıkları için takımın 'gerçekçi' kalması gerektiğini vurguladı.

Bu arada takım, Ferrari'den David Sanchez ve deneyimli Red Bull baş mühendisi Rob Marshall'ı işe almadan önce direktör James Key'den kurtularak teknik bölümde bir revizyona gitti.

Takvim, sezonun başlangıcına hakim olan sokak pistlerinden uzaklaşarak geçen hafta sonu geleneksel Barselona pistine geçince Stella, daha temsili olan İspanya GP düzeninin MCL60'ın neden bir gecede davranış değiştirdiğine dair bilgi sunduğunu düşündü.

Bu, Lando Norris'in ilk turda hasar alıp 17. bitirmeden önce yarışa 3. sırada başlamasının ardından geldi. Oscar Piastri ise 9. sırada başladığı yarışı 13. sırada tamamladı.

Stella, güvenlik aracı veya yağmur olmadan geçen yarış hakkında şunları söyledi: "Bence yarışın bize kattığı tek şey, sıralama turlarında olanlarla yarışta olanların tamamen ters olması."

"Aerodinamik açıdan ileriye doğru bir adım atmamız gerektiğini biliyoruz, ancak yarış sırasında lastiklerimizin daha iyi bir aralıkta çalışmasını sağlamamız gerektiği de açık."

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu zaten oldukça açıktı ancak bu hafta sonu, sıralamalarda rekabetçi olmak ve bazılarının lastik ısınmasıyla mücadele ettiği sırada ısınma ile ilgili hiçbir problem yaşamamak gibi iki uç noktayı bir araya getirdiğimizi düşünüyorum."

"Yarışta tempo eksikliği vardı, Mercedes gibi diğer takımlar lastik aşınması konusunda oldukça iyiydi."

McLaren bu sezon şimdiye kadar sıcak koşullarda zorlandı, ancak yağmurdan etkilenen üçüncü antrenmanın ardından serin geçen sıralama seansı ve Charles Leclerc, Sergio Perez ve George Russell'ın erken elenmeleri takımın tek tur beklentilerini aşmasını sağladı. Ancak yarış için pist sıcaklıkları 20 derece yükseldi.

Stella, "Sıralama turlarında anlatmaya çalıştığım gibi, koşullar çok özeldi ve aracımıza son derece uygundu. Ayrıca, bazı rakiplerimizin beklenenin altında performans gösterdiğini düşünüyorum."

"Daha sıcak koşullarda, yeni lastiklerin avantajından yararlanamadık ve yeterli hıza sahip olamadık."

"Aynı zamanda, aracın yeni lastikleri çok iyi ısıtıyor gibi görünmesinin karşılığı olabilecek oldukça yüksek lastik aşınması yaşadık."

"Sıcak koşullarda iyi performans göstermek istiyorsak bu durumu kesinlikle iyileştirmemiz gerekiyor."