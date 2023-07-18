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McLaren: "Sidepod tasarımının performans üstündeki etkisi büyük"

McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre sidepod tasarımları araç performansı üstünde büyük etkiye sahip ve bunu inkar eden takımlar kendini kandırmakta.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Yeni kuralların birçok farklı şekilde yorumlanması, sidepod tasarımlarını da ilgi odağı haline getirdi, nitekim 2022 sezonu başlarken neredeyse 10 farklı konseptle karşılaşmıştık.

Ancak günün sonunda en çok kazanç getiren tasarım Red Bull'un "su kaydırağı tipi sidepod" tasarımı oldu, takımlar da kendi konseptlerini bir bir terk edip direkt bu tasarımı kopyalamaya başladı.

Bazı takımlar -başta Ferrari ve Mercedes olmak üzere- sidepod tasarımının performans üstündeki etkisini reddetmekte.

Son haftalarda çıkış yakalayan McLaren ise tam tersi düşüncelere sahip.

Andrea Stella, "Mevcut düzenlemelerde motor kapağının ve sidepod tasarımının bir etkisi olmadığını söyleyen bir takım varsa, onlara 'Pinokyo' demek doğru olacaktır." 

"Simülasyondan ve rüzgar tünelinden tut, pist kenarında çalışanlara kadar her bir aerodinamist, tüm parçaların ne kadar işlevsel olduğunu biliyor." 

"Bu işi ilginç kılan bir başka boyut da bu, çünkü aslında sidepod tasarımlarının taban tasarımıyla nasıl etkileşime girdiğini görüyoruz." 

"Artık tüm takımlar aynı yoldan gidiyor, bu süreç gelecekte de devam edebilir." dedi.

Red Bull tarzı tasarımın faydaları hakkında konuşan Stella, "Sadece yere basma gücü kazandığımızı söyleyemem, en büyük faydası geniş bir sidepod'a sahip olmamız."

"Bence tabanla en iyi etkileşime giren konsept bu, sidepodların basit tabirle mini etekler gibi çalıştığını söylemek mümkün."

"Aerodinamik olarak bakarsak, geniş sidepod tasarımı sayesinde tabanımız pist yüzeyiyle daha fazla etkileşime geçiyor. Eğer bu alanda kazanım sağlamak istiyorsanız, bu konsepte ihtiyacınız var gibi duruyor." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the Team Principals Press Conference

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images

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