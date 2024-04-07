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Stella: "Sanchez'in McLaren'dan ayrılması, tüm taraflar için en iyi seçimdi"

McLaren takım patronu Andrea Stella, takımın David Sanchez'in takımdan ayrılışının perde arkasını açıkladı.

Ezel Tan
Güncel:
Zak Brown, McLaren Racing CEO, David Sanchez, Rob Marshall, Andrea Stella, McLaren Team Principal

McLaren Racing

Takım araç konsepti ve performanstan sorumlu teknik direktör David Sanchez'in takıma katıldıktan yalnızca üç ay sonra McLaren'dan ayrıldığını açıkladı.
Sanchez, Peter Prodromou ve Rob Marshall ile beraber takımın üç teknik direktöründen birisiydi.
Fakat Sanchez'in ayrılmasıyla birlikte Marshall baş tasarımcı olurken, Sanchez'in yerini Neil Houldley aldı. Aerodinamiden sorumlu teknik direktörü Prodromou ise görevinde kaldı.
Stella'nın kendisi de kalıcı bir atama yapılana kadar geçici şekilde teknik direktörlük görevini paylaşan isimlerden birisi olacak.
McLaren'in Sanchez'i almak için büyük çaba sarf ettiği düşünüldüğünde, Sanchez'in ayrılması beklenmedik bir durumdu.
Stella, RacingNews365'e şöyle dedi: "Sanırım bazı açıklamalar yapmamız gerekiyor."
"Çok fazla haber var fakat McLaren'ı ilgilendiren asıl haber, takımı öncesine kıyasla daha güçlü bir konuma getiren güncellenmiş ve geliştirilmiş bir teknik yapıya sahip olmamız."
"2024'ün ilk üç ayında yaptığımız şey, teknik yapı için doğru isimleri bulmak ve olumlu yönlerimizi korumak oldu."
"Takıma yeni katılanlar sadece üst düzey kişilerden oluşmuyor, aynı zamanda kendi içimizde 'ek güç' olarak yorumladığımız pek çok kişiyi de ekibe entegre ettik."
"Bu üç ay içinde David ile pek çok görüşme yaptık ve modelin kendisine uyduğu konusunda hemfikir olduk. Üç teknik direktörümüz olmasından mutluyuz fakat sahip olduğunuz kişilerin güçlü yönlerine göre teknik yapınızı ayarlamanız gerekiyor."
David Sanchez, Ferrari Aero Şefi

David Sanchez, Ferrari Aero Şefi

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"David ile birkaç görüşme yaptık ve kıdem, uzmanlık ve yetkinlik seviyesinin McLaren'deki rolünden daha üst düzey olduğu sonucuna vardık."
"Formula 1'de üç ay, başka bir sektörde bir yıl gibidir. Gelecek yılın aracı ya da 2026 aracı üzerinde yapmamız gereken çalışmalarda fark yaratabilir."
"Bu David için de geçerli. Ona başka bir yerde daha büyük bir rol şansı vermek için üç ay önemli olabilir, bu yüzden ayrılık için doğru zaman olduğunu düşündük."
"Yapılacak en doğru şeyin bu olduğu konusunda dostane şekilde anlaştık. Gelecekteki çalışmaları için kendisine başarılar diliyorum."
Sanchez'in otomobil konsepti ve performansından sorumlu teknik direktör olarak üstlendiği rolün kapsamı McLaren'in başlangıçta öngördüğünden farklıydı.
Stella, "Sanchez ile ilk görüşmelere kıyasla bazı değişiklikler oldu."
"Bu yeni sözleşmenin David için uygun olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu nedenle bazı koşulların değiştiğini söylemek doğru olur."
"Bu bir çözümün mümkün olmadığı anlamına gelmiyor. Zamanla her şey değişebilirdi ancak dediğim gibi, üç ay beklemek seçenek değildi. Bu kalibrede bir teknik direktörden faydalanabilecek bazı takımlar var."
"David'in cazibesi şu anda çok yüksek, ancak belki üç ay içinde azalacak." dedi.

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