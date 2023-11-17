Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"
McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Carlos Sainz'ın Las Vegas'ta 1. antrenman seansında yaşadığı kazanın, rögar kapakları gibi öğelere "kesinlikle hatasız" bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdiğini söyledi.
Sainz'ın aracı, yeni pistteki ilk seansın başlarında ortaya çıkan bir rögar kapağına çarptığında ağır hasar görürken, Esteban Ocon da bu kapağa çarptı ve ciddi zemin ve şasi hasarı aldı.
Her iki sürücü de 2. antrenman için yedek şasilere geçmek zorunda kalırken, Sainz fazladan bir enerji deposu aldığı için 10 sıra grid cezası aldı.
Stella bu olayın pist güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu hatırlattığını söyledi.
Motorsport.com'a verdiği demeçte Stella, "Ne zaman rögar kapaklarıyla ilgili bir sorun yaşasanız, bu çok yıkıcı oluyor. Bakü'de Williams'ta gördüğünüz gibi. "
"Sanırım Jensen [Button] Monaco'da bir rögar kapağına çarptı ve ön kanadı hemen parçaladı. Ve bu durumda, düşük bir hızdı, çünkü Monako'da birinci virajın dışındaydı."
"Sanırım bu olaydan sonra, bu potansiyel riskle ilgili standartların daha yüksek olması gerektiği konusunda farkındalık düzeyi artacaktır. Ve esasen, onların kesinlikle güvenli olması gerekiyor." dedi.
Stella, pisti iyice kontrol etme ihtiyacı göz önüne alındığında FIA'nın 2. antrenman seansını gerçekleştirebildiği için rahatladığını itiraf etti.
Stella, "Sanırım yeni pistlerde ve sokak pistlerinde bu tür sorunların olabileceğini daha önce gördük. Dürüst olmak gerekirse, bu tür bir sorunu gördüğümde, çözümün zor olabileceği konusunda biraz endişeliydim."
"Bu yüzden tüm teknisyenlerin, mühendislerin ve FIA'nın iyi bir tepki vermesini takdir ediyorum. "
"Bir seansımız var ve tüm tarafların lastikleri daha iyi anlamak için seans süresi konusunda esnek olmamız gerektiğini anlaması iyi oldu."
"Seyircilerin, gitmeleri gerekmeleri nedeniyle araçları henüz pistte görememiş olması kötü bir durumdu." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, rögar kapağından aldığı hasarın ardından aracını pistte durdurdu
McLaren uzatılmış 2. antrenman seansını Lando Norris ile 11. sırada ve Oscar Piastri ile 14. sırada tamamladı.
Stella, Woking takımı için kolay bir seans olmadığını kabul etti: "Hayır, araçta doğru soğutmayı bulmak açısından bazı sıkıntılar yaşadık ve bunları çözdük."
"Ama sonra yola çıkmaya başladığımızda, yapmamız gereken işler olduğunu gördük çünkü araç son yarışlardaki kadar iyi çalışmıyordu."
"Sadece bir göz attık, bu aşamada söyleyebileceğim basit bir cevap değil."
"Tüm takımlar gibi biz de bu etkinliğin özelliklerini anlayabiliyoruz; sadece yer değil, aynı zamanda lastiklerin davranışı ve pistin düzeni de söz konusu."
"Bu yüzden ilginç bir yarış olacak. Ve bence sıralamanın da oldukça dramatik bir şekilde değişebileceğini görebiliriz."
Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor
Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor Sainz, F1'in başarısızlıklarının bedelini ödediğini düşünüyor
Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"
Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik" Vasseur: "Kazanın ardından verilen cezayla, büyük bedel ödedik"
Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!
Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı! Resmi: Sainz 10 sıra grid cezası aldı!
Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor
Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor Perez, yarışta Ferrari ile yakın bir mücadele bekliyor
Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"
Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli" Sainz: "F1, Las Vegas'taki 'aşırıya kaçmış' hafta sonu programını yeniden düşünmeli"
Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"
Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım" Leclerc: "Buranın sıkıcı olacağını düşünmüştüm ama simülatörde keyif aldım"
Son Haberler
Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi
Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi Morbidelli'ye tokat atan Aleix Espargaro'ya hem grid hem de para cezası verildi
Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı
Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı Moto3 Katar: Holgado 0.003 saniye farkla pole'de, Deniz üçüncü, Masia geride kaldı
F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor
F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor F1 pilotları, Las Vegas pist yüzeyini 'altın standart' Cidde ile karşılaştırıyor
Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"
Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk" Horner: "Ferrari'nin güçlü olmasını bekliyorduk"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar