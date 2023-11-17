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Stella: "Sainz'ın kazası, her şeyin 'kesinlikle hatasız' olması gerektiğini gösterdi"

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Carlos Sainz'ın Las Vegas'ta 1. antrenman seansında yaşadığı kazanın, rögar kapakları gibi öğelere "kesinlikle hatasız" bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdiğini söyledi.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Ferrari SF-23 pilotu Carlos Sainz'in aracı, gevşek bir rögar kapağının neden olduğu hasarın ardından bir kamyon üzerinde pite geri döndü

Sainz'ın aracı, yeni pistteki ilk seansın başlarında ortaya çıkan bir rögar kapağına çarptığında ağır hasar görürken, Esteban Ocon da bu kapağa çarptı ve ciddi zemin ve şasi hasarı aldı.

Her iki sürücü de 2. antrenman için yedek şasilere geçmek zorunda kalırken, Sainz fazladan bir enerji deposu aldığı için 10 sıra grid cezası aldı.

Stella bu olayın pist güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu hatırlattığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Stella, "Ne zaman rögar kapaklarıyla ilgili bir sorun yaşasanız, bu çok yıkıcı oluyor. Bakü'de Williams'ta gördüğünüz gibi. "

"Sanırım Jensen [Button] Monaco'da bir rögar kapağına çarptı ve ön kanadı hemen parçaladı. Ve bu durumda, düşük bir hızdı, çünkü Monako'da birinci virajın dışındaydı."

"Sanırım bu olaydan sonra, bu potansiyel riskle ilgili standartların daha yüksek olması gerektiği konusunda farkındalık düzeyi artacaktır. Ve esasen, onların kesinlikle güvenli olması gerekiyor." dedi.

Stella, pisti iyice kontrol etme ihtiyacı göz önüne alındığında FIA'nın 2. antrenman seansını gerçekleştirebildiği için rahatladığını itiraf etti.

Stella, "Sanırım yeni pistlerde ve sokak pistlerinde bu tür sorunların olabileceğini daha önce gördük. Dürüst olmak gerekirse, bu tür bir sorunu gördüğümde, çözümün zor olabileceği konusunda biraz endişeliydim."

"Bu yüzden tüm teknisyenlerin, mühendislerin ve FIA'nın iyi bir tepki vermesini takdir ediyorum. "

"Bir seansımız var ve tüm tarafların lastikleri daha iyi anlamak için seans süresi konusunda esnek olmamız gerektiğini anlaması iyi oldu."

"Seyircilerin, gitmeleri gerekmeleri nedeniyle araçları henüz pistte görememiş olması kötü bir durumdu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, stops his car on circuit after damage from a manhole cover

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, rögar kapağından aldığı hasarın ardından aracını pistte durdurdu

McLaren uzatılmış 2. antrenman seansını Lando Norris ile 11. sırada ve Oscar Piastri ile 14. sırada tamamladı.

Stella, Woking takımı için kolay bir seans olmadığını kabul etti: "Hayır, araçta doğru soğutmayı bulmak açısından bazı sıkıntılar yaşadık ve bunları çözdük."

"Ama sonra yola çıkmaya başladığımızda, yapmamız gereken işler olduğunu gördük çünkü araç son yarışlardaki kadar iyi çalışmıyordu."

"Sadece bir göz attık, bu aşamada söyleyebileceğim basit bir cevap değil."

"Tüm takımlar gibi biz de bu etkinliğin özelliklerini anlayabiliyoruz; sadece yer değil, aynı zamanda lastiklerin davranışı ve pistin düzeni de söz konusu."

"Bu yüzden ilginç bir yarış olacak. Ve bence sıralamanın da oldukça dramatik bir şekilde değişebileceğini görebiliriz."

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