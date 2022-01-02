Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot" Sonraki / Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor
Formula 1 Haberler

Stella: "Ricciardo, McLaren'da doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı oluyor"

Ekleyen:

Andrea Stella, Daniel Ricciardo'nun takım içinde doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

Stella: "Ricciardo, McLaren'da doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı oluyor"

Ricciardo, Monza'da damalı bayrağı ilk sırada görerek İtalya Grand Prix'sini kazanmış ve McLaren'a 9 sezon sonra ilk galibiyetini getirmişti. 

Fakat Avustralyalı pilotun 2021 sezonu genelindeki performansı, beklenenin altında kaldı. Ricciardo, özellikle de sezonun ilk yarısında genç takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında kalmıştı. 

MCL35M'in zorlayıcı tarzına sürüş stilini adapte etmekte zorlanan Ricciardo, viraj girişinde daha hızlı olmayı tercih ediyordu ve MCL35'in istediği kadar sert fren yapmıyordu. 

İlgili içerik :

Her ne kadar Ricciardo'nun 2021 sezonu eleştirilse de 32 yaşındaki pilot, sezonun ikinci yarısında takım arkadaşı Lando Norris'den daha çok puan toplamayı başarmıştı. 

Stella da Ricciardo'nun güçlü bir ikinci yarı geçirdiğini vurgularken, Ricciardo'yla yaptıkları çalışmaların 2022'de meyvelerini vereceğini düşündüğünü de ekledi. 

GPFans tarafından alıntılanan Stella, şunları söyledi: "Daniel'dan daha fazlasının geleceğini biliyoruz. Bir gelişim programımız var ve gelecek sezon Daniel'la neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım."

"Bu konuda iyimserim ve şunu söylememe izin verin, Daniel'la çalışmak büyük bir zevk. O, takım içinde çok iyi bir atmosfer yaratıyor ki bu atmosfer, teknik gelişim açısından önemli." 

"Ricciardo'nun bu sezon kaydettiği gelişim görülebiliyordu. Suudi Arabistan GP'ye bakacak olursak, sıralama turlarında aşırı hızlıydı." 

Diğer haberler:
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot"
Önceki haber

Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot"
Sonraki haber

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Marko: "Masi bir hakem gibi, onun dediği geçerli olur"
Formula 1

Marko: "Masi bir hakem gibi, onun dediği geçerli olur"

Vettel: "Baba olmamla birlikte, olaylara bakış açım değişti" Bahreyn GP
Formula 1

Vettel: "Baba olmamla birlikte, olaylara bakış açım değişti"

Mercedes, W13 aracıyla VVT simülasyonlarına başlamış
Formula 1

Mercedes, W13 aracıyla VVT simülasyonlarına başlamış

Son Haberler

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz kendisini "olası bir şampiyonluk savaşına" hazırlıyor

Stella: "Ricciardo, McLaren'da doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı oluyor"
Formula 1 Formula 1

Stella: "Ricciardo, McLaren'da doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı oluyor"

Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Verstappen çalıştığım en iyi pilot"

Rosberg: "Gasly'nin Red Bull'daki baskıda nasıl performans göstereceği bir bilinmeyen"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Gasly'nin Red Bull'daki baskıda nasıl performans göstereceği bir bilinmeyen"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.