Stella: "Ricciardo, McLaren'da doğru atmosferin yaratılmasına yardımcı oluyor"

Ricciardo, Monza'da damalı bayrağı ilk sırada görerek İtalya Grand Prix'sini kazanmış ve McLaren'a 9 sezon sonra ilk galibiyetini getirmişti.

Fakat Avustralyalı pilotun 2021 sezonu genelindeki performansı, beklenenin altında kaldı. Ricciardo, özellikle de sezonun ilk yarısında genç takım arkadaşı Lando Norris'in arkasında kalmıştı.

MCL35M'in zorlayıcı tarzına sürüş stilini adapte etmekte zorlanan Ricciardo, viraj girişinde daha hızlı olmayı tercih ediyordu ve MCL35'in istediği kadar sert fren yapmıyordu.

Her ne kadar Ricciardo'nun 2021 sezonu eleştirilse de 32 yaşındaki pilot, sezonun ikinci yarısında takım arkadaşı Lando Norris'den daha çok puan toplamayı başarmıştı.

Stella da Ricciardo'nun güçlü bir ikinci yarı geçirdiğini vurgularken, Ricciardo'yla yaptıkları çalışmaların 2022'de meyvelerini vereceğini düşündüğünü de ekledi.

GPFans tarafından alıntılanan Stella, şunları söyledi: "Daniel'dan daha fazlasının geleceğini biliyoruz. Bir gelişim programımız var ve gelecek sezon Daniel'la neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlıyım."

"Bu konuda iyimserim ve şunu söylememe izin verin, Daniel'la çalışmak büyük bir zevk. O, takım içinde çok iyi bir atmosfer yaratıyor ki bu atmosfer, teknik gelişim açısından önemli."

"Ricciardo'nun bu sezon kaydettiği gelişim görülebiliyordu. Suudi Arabistan GP'ye bakacak olursak, sıralama turlarında aşırı hızlıydı."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images