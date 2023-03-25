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Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok"

McLaren takım patronu Andrea Stella, ön grubu yakalamamak için hiçbir bahaneleri olmadığını, ellerindeki verilerin bunu başarmaya yetmesi gerektiğini söylüyor.

Adam Cooper
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Stella: "Red Bull'u yakalayamamak için hiçbir bahanemiz yok"
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İlk iki yarışın ardından halen puanla tanışamayan McLaren'de bazı değişikliklerin olacağı kesindi; bu kapsamda görevden alınan ilk isim teknik direktör James Key oldu. 

Bundan böyle teknik ekipte üç kişinin liderliğine başvuracak olan takımın yeni lider kadrosu Peter Prodromou, Neil Houldey ve Ferrari'den ayrılan David Sanchez'den oluşmakta.

Artık diğer takımların hızlanmak için neler yaptıklarını anlamaya çalışacaklarını belirten Stella, bu amaçla RB19'u referans almaları gerektiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Stella, "Zafere ulaşmak için epey yakın bir rekabetle karşı karşıya olduğumuz geçmiş yıllarda olağanüstü sezonlar geçirdik." 

"Şu an ise bir takımın baskın olduğu bir sezonla karşı karşıyayız, bunu kabul etmeliyiz."

"Ama bence şu anda sahip olduğumuz tüm bilgilerle, diğer takımların ne yapacağını bilmediğimizi söylemek için hiçbir bahanemiz yok. Bu yüzden sürekli diğer takımların kendilerini geliştirmek için bu fırsatı değerlendirmeleri gerektiğini söyleyip duruyorum.

"Sonuçta bu öyle bir spor ki, eğer daha hızlıysanız yarışları kazanırsınız. Bunun kolay bir çözümü olduğunu sanmıyorum." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

İlk iki yarışta duble yapan Red Bull'un bütçe sınırı cezasından dahi etkilenmeyeceğini söyleyen Stella,  "Şu anda sahip oldukları avantaj, diğer takımların yeteri kadar gelişememesi nedeniyle aldıkları cezadan çok fazla etkilenmemelerini sağlayacak kadar büyük görünüyor."

"Benim beklentim bu, ancak diğer takımların sadece moral açısından değil, teknik açıdan da ilham almalarını beklerdim."

"Sezon uzun ve elde ettiğiniz bu bilgileri geliştirmeye dönüştürmek için zaman var, bu nedenle sezon sonuna doğru ön grubun Red Bull'a daha da yaklaşmasını bekliyorum."

"Özellikle Aston Martin'in attığı adım ön gruba sıçrama yapabileceğinizi gösteriyor, bir bakıma Red Bull dışında tüm grid birbirine yaklaştı. Dolayısıyla geliştiğiniz takdirde iyi puanlar alabilirsiniz."

"Aston Martin en doğru konseptleri belirlemiş ve bu konseptlerin peşinden gitmiş görünüyor, bu da McLaren'in temel mesajını yineliyor; aracı geliştirmek için çok çalışmamız gerekiyor.

Son olarak takımın şu anki konumu sorulan Stella, "Beşinciden sonuncuya kadar grid çok yakın, farklar oldukça az. Bu yüzden nerede olduğumuzu düşündüğümüze dair bir rakam veremem."

"Red Bull, Ferrari, Aston Martin ve Mercedes kesinlikle bizden bir adım önde. Muhtemelen Alpine de öyle. Gridin geri kalanı ise birbirine epey yakın."

"Dolayısıyla nerede olduğumuza dair bir rakam veremem ama bence ortalarda bir yerdeyiz." dedi.

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