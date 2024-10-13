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Formula 1

Stella: "Red Bull ile şampiyonluk mücadelemizde rehavete kapılmamalıyız"

McLaren takım patronu Andrea Stella, şampiyonluk mücadelesinde rehavete kapılmamaları gerektiğini söyleyerek takımını uyardı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, güçlü bir performans dönemi yaşıyor ve 1998 sezonundan bu yana ilk kez Takımlar Şampiyonluğunu elde etmeye hazırlanıyor. McLaren takım patronu Andrea Stella, şampiyonada zirvede kalmaya çalışan takımını araç geliştirmeye devam etmeye çağırdı.

Lando Norris de Pilotlar Şampiyonasında Max Verstappen'in peşinde ve sezonun son yarışına girerken 52 puanlık farkı kapatmak istiyor.

McLaren son 18 ayda güçlü bir gelişim gösterdi ancak şampiyonluğu kazanacak konuma gelmesine rağmen Stella takımını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Stella Box Box Box podcast'ine verdiği demeçte, “Bu bizim tutumumuzu değiştirmiyor.”

“Biz ayakları yere basan insanlarız. Ayaklarımız yere basmaya devam edecek ve araca daha fazla hız katmaya çalışacağız çünkü bu ayrıcalıklı konumda kalmak istiyoruz. Ama eğer gelişmezsek diğerleri bizi geçecek.” dedi.

McLaren, 2023 Formula 1 sezonuna gridin en arkasında başlamış olsa da, o zamandan bu yana büyük bir ilerleme kaydederek ön sıralara yükseldi. Eğer bu yıl şampiyonluk mücadelesini kazanırlarsa, 26 sezon sonra ilk kez takımlar şampiyonluğunu elde etmiş olacaklar.

Stella, “Bu kesinlikle özel bir an. Doğru kelime ‘özel.’”

“12 ay önce şampiyonluklar hakkında konuşacağımı asla düşünmezdim. Ama bu sadece çok güçlü bir ekibin çalışmasının sonucu.”

“Tüm McLaren ekibi inanılmaz sıkı ve yüksek kalitede çalıştılar ve bu da araca hız kazandırarak podyumlara ve zaferlere ulaşmasını sağladı.”

“Bu da sezon boyunca takımı şampiyonlukları düşünebilecek bir konuma getiriyor ki bu çok özel bir şey. Bu harika bir duygu.” dedi.

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