Formula 1 Singapur GP
Stella: "Red Bull ile aramızdaki fark tek bir güncellemeyle kapanabilir"
McLaren, güncelleme paketlerini aşamalı olarak devreye alarak performans farkını kapatmayı ve kendi gücüyle podyum mücadelesi verebilecek seviyeye ulaşmayı hedefliyor.
Alex Harrington Zeynep Taş
Yayın tarihi: 13 Eki 2026 08:15
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Andrea Stella, McLaren
McLaren, güncelleme planıyla iki hedefi aynı anda gerçekleştirmeyi umuyor: Gridin ön sıralarıyla arasındaki farkı kapatmak ve gelecek sezon kullanılacak Formula 1 aracı için hangi aerodinamik konseptin izlenmesi gerektiğini daha iyi anlamak.
Takım patronu Andrea Stella, Singapur Grand Prix'sinin ardından ekibin güncelleme planına ilişkin düşüncelerini paylaştı.
Stella, özellikle araçlarına başarılı güncellemeler getiren Red Bull ile karşılaştırıldığında McLaren'ın son yarışlardaki performans eksikliğine şaşırmadığını belirtti.
"Genel olarak baktığımda büyük bir sürpriz yaşamadık. Singapur'da beklediğimiz seviyede olduğumuzu görmek iyiydi. Verstappen ve Red Bull, getirdikleri güncellemelerin avantajını kullanıyor. Bu sezon yaşanan durumu biz kendi aramızda bir tür 'ping pong' olarak adlandırıyoruz."
"Temel olarak takımlar güncellemeler getiriyor ve bu sayede küçük de olsa ileriye doğru bir adım atabiliyor. Mercedes örneğinde olduğu gibi bazı takımların kendi sorunları olduğunu da biliyorum. Ancak güncellemeler geldiğinde performans kazanımları elde edilebiliyor."
"Red Bull burada bir bakıma baskın görünse de aramızdaki fark yalnızca 0.3 saniyeydi. Bu da bir güncellemeyle kapanacak bir fark."
Önümüzdeki yarışlarda başka güncellemelerin gelip gelmeyeceği ve takımın bu yarışlardan neler kazanabileceği sorulduğunda Stella, "Bazı güncellemeleri devreye almayı planlıyoruz. Bunların en hızlı araçlarla aramızdaki farkı kapatmasını ve McLaren'ı kendi performansıyla podyum mücadelesi verebilecek bir konuma getirmesini umuyoruz.
“Galibiyet için mücadele edip edemeyeceğimizi ise muhtemelen son üç yarışta göreceğiz çünkü güncellemelerimizi kademeli olarak getireceğiz."
"Şampiyonadaki konumumuz için yakın bir mücadele veriyoruz. Bu nedenle güncellemeleri devreye almamız önemli. Ancak aynı zamanda gelecek yılın aracına taşıyacağımız bazı temel konseptleri de doğrulamak istiyoruz."
"Aerodinamik artık yeterince karmaşık hale gelmeye başladı. Geliştirme çalışmalarının 2 Ocak 2025'te başladığını ve artık 2026'nın oldukça ilerlemiş bir döneminde olduğumuzu düşünürsek, yaklaşık iki yıllık bir geliştirme sürecinden söz ediyoruz. Bu aşamada işler yolunda da gidebilir, ters de gidebilir."
"Bu nedenle gelecek yıl kullanacağımız temel konseptleri pistte test etmek istiyoruz. Red Bull puan bakımından bize oldukça yakın, rekabetçilik açısından ise önümüzde. Aynı zamanda şampiyonada Ferrari'ye karşı da mücadelemizi sürdürmek istiyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Lando Norris, McLaren
Photo by: Clive Mason / Getty Images
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