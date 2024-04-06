Stella: "Red Bull ile aramızda olan farkı azalttık"

McLaren, Max Verstappen'in yarışı dışı kaldığı ve Sergio Perez'in de yavaş kaldığı Avustralya'da Ferrari'nin arkasında en iyi ikinci takım olarak görünmüştü.

Japonya'ya geldiğimizde Suzuka'nın, McLaren için daha uygun bir pist olacağı düşünülüyordu. McLaren geçtiğimiz yıl Suzuka'dan çifte podyumla ayrılmış hatta Oscar Piastri ilk podyumunu elde etmişti.

Cumartesi sabah saatlerinde koşulan sıralama turlarının ardından Lando Norris, Red Bull ikilisinin ardından üçüncü olurken takım arkadaşı Piastri ise, yarışa 6. sıradan başlayacak.

McLaren takım patronu Andrea Stella, sıralama turlarının ardından Sky Sport F1'e konuştu ve iyi bir sıralama turu geçirdiklerini, iyi bir grid pozisyonu elde ettiklerini söyledi.

Stella, "Her iki pilot da sıralama turlarında iyi performans gösterdi. Bizim için olumlu bir sıralama seansıydı. Yarışa başlamak için de kesinlikle iyi bir pozisyon."

"Tur zamanlarına baktığımızda, geçen yıl yapılan yarışakıyasla Red Bull ile aramızdaki farkı önemli ölçüde azalttık. Diğer araçlarla aramızdaki fark hâlâ çok yakın ama onların önünde olmamız bizim açımızdan olumlu."

"Dolayısıyla bu sıralamadan kesinlikle bazı olumlu sonuçlar çıkarıyoruz. Ama aynı zamanda Japonya'nın aracımızın özelliklerine uygun olduğunu da biliyoruz." dedi.