Stella: "RB20 aracını ilk gördüğümde "vay be" dedim"

Stella ayrıca Milton Keynes takımının geçen yıl çok baskın olan bir araçta böylesine büyük bir değişiklik yapmasının çok cesurca olduğunu da ekledi.

Red Bull'un bu sezon için attığı önemli adım rakiplerini şaşırttı çünkü çoğu takım geçen yılki RB19'u bu kadar rekabetçi yapan şeyin ne olduğunu bulmaya odaklanırken, Red Bull'un yeni sezon için farklı bir yöne gitti.

Stella, "Aracı ilk gördüğümde, 'Vay be, geçen yıl bu aracı bu kadar başarılı kılan bazı şekilleri değiştirerek kesinlikle cesur davranmışlar' dedim."

"Bence geçen yıl öyle bir avantaj elde ettiler ki, bu onlara zaman çizelgesi açısından bazı riskler alma konusunda güven verdi."

"Yine de bariz görebildiğimiz yenilikler olsa da, daha önce de söylediğim gibi, bu düzenlemelerde çoğu şey milimetre cinsinden. Ve tabii ki aracın alt kısmında göremediğimiz pek çok şey oluyor." dedi.

Hem Stella hem de McLaren CEO'su Zak Brown daha önce Red Bull'un 2024'te büyük bir adım atabileceğinden korktuklarını, çünkü takımın geçen sezon boyunca RB19'u geliştirmek için Ar&Ge çalışmalarına odaklanmak zorunda kalmadığını belirtmişlerdi.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella bu korkuların gerçekleştiğini ve Red Bull'un kaynaklarını radikal bir yeni paket geliştirmek için kullandığını kabul etti.

"İki unsur var: İlki araç tasarımı. Bu araçta kesinlikle geliştirilmesi için zaman gerektiren önemli bir evrim unsuru var."

"İkinci unsur ise performansın kendisi. Görünüşe göre çok güçlüler. Yani tasarım açısından elde etmek istedikleri şey, ağırlıklı olarak aerodinamik performans gibi görünen şeyi de sağlamış gibi görünüyor."

McLaren geçen yıl etkileyici bir gelişim gösterdi. Stella bu sezon takımın MCL38 ile iyi bir ilerleme kaydedebileceğinden ve Red Bull'a yaklaşabileceğinden emin.

Stella, "2023 sezonundaki gelişimimizi sürdürürsek oraya ulaşacağımızı söyleyemem ama rekabetçi bir konumda olabiliriz."

"Açıkçası, Red Bull aynı seviyede gelişmeye devam ederse, onlarla asla yan yana gelemeyeceğiz." dedi.