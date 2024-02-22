Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Stella: "RB20 aracını ilk gördüğümde "vay be" dedim"

McLaren Formula 1 takım patronu Andrea Stella, tamamen farklı Red Bull RB20'yi gördüğünde ilk tepkisinin "vay be" olduğunu itiraf ediyor.

Adam Cooper
Adam Cooper
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Andy Hone / Motorsport Images

Stella ayrıca Milton Keynes takımının geçen yıl çok baskın olan bir araçta böylesine büyük bir değişiklik yapmasının çok cesurca olduğunu da ekledi.

Red Bull'un bu sezon için attığı önemli adım rakiplerini şaşırttı çünkü çoğu takım geçen yılki RB19'u bu kadar rekabetçi yapan şeyin ne olduğunu bulmaya odaklanırken, Red Bull'un yeni sezon için farklı bir yöne gitti.

Stella, "Aracı ilk gördüğümde, 'Vay be, geçen yıl bu aracı bu kadar başarılı kılan bazı şekilleri değiştirerek kesinlikle cesur davranmışlar' dedim."

"Bence geçen yıl öyle bir avantaj elde ettiler ki, bu onlara zaman çizelgesi açısından bazı riskler alma konusunda güven verdi."

"Yine de bariz görebildiğimiz yenilikler olsa da, daha önce de söylediğim gibi, bu düzenlemelerde çoğu şey milimetre cinsinden. Ve tabii ki aracın alt kısmında göremediğimiz pek çok şey oluyor." dedi.

Hem Stella hem de McLaren CEO'su Zak Brown daha önce Red Bull'un 2024'te büyük bir adım atabileceğinden korktuklarını, çünkü takımın geçen sezon boyunca RB19'u geliştirmek için Ar&Ge çalışmalarına odaklanmak zorunda kalmadığını belirtmişlerdi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella bu korkuların gerçekleştiğini ve Red Bull'un kaynaklarını radikal bir yeni paket geliştirmek için kullandığını kabul etti.

"İki unsur var: İlki araç tasarımı. Bu araçta kesinlikle geliştirilmesi için zaman gerektiren önemli bir evrim unsuru var."

"İkinci unsur ise performansın kendisi. Görünüşe göre çok güçlüler. Yani tasarım açısından elde etmek istedikleri şey, ağırlıklı olarak aerodinamik performans gibi görünen şeyi de sağlamış gibi görünüyor."

McLaren geçen yıl etkileyici bir gelişim gösterdi. Stella bu sezon takımın MCL38 ile iyi bir ilerleme kaydedebileceğinden ve Red Bull'a yaklaşabileceğinden emin.

Stella, "2023 sezonundaki gelişimimizi sürdürürsek oraya ulaşacağımızı söyleyemem ama rekabetçi bir konumda olabiliriz."

"Açıkçası, Red Bull aynı seviyede gelişmeye devam ederse, onlarla asla yan yana gelemeyeceğiz." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon: "Taraftarları üzmek istemiyorum ama Red Bull cidden hızlı gözüküyor"
Sonraki haber Ricciardo: "İlk sıralama turlarında Q3'e kalırsak iyi bir başlangıç yapmış oluruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Adam Cooper
Daha fazlası
Adam Cooper
Verstappen: "Gevşek drenaj kapağı sorununun ele alınması 'bir zorunluluk'"

Verstappen: "Gevşek drenaj kapağı sorununun ele alınması 'bir zorunluluk'"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Verstappen: "Gevşek drenaj kapağı sorununun ele alınması 'bir zorunluluk'" Verstappen: "Gevşek drenaj kapağı sorununun ele alınması 'bir zorunluluk'"

Hamilton: "Vasseur olmasaydı Ferrari anlaşması olmazdı!"

Hamilton: "Vasseur olmasaydı Ferrari anlaşması olmazdı!"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Vasseur olmasaydı Ferrari anlaşması olmazdı!" Hamilton: "Vasseur olmasaydı Ferrari anlaşması olmazdı!"

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Prime
Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye