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Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı

McLaren takım patronu Andrea Stella, çaylak sezonunda Oscar Piastri'nin en dikkat çekici performansının Japonya Grand Prix podyumu olduğunu söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Piastri, McLaren takımının yaz tatilinin ardından yükselen bir form grafiği yakaladığı Katar sprint yarışında iki podyum ve baştan sona lider gidip zaferi elde ederek son yılların en etkileyici ilk sezonlarından birini geçirdi. 

Altı podyum elde eden ve iki katından fazla puan toplayan daha deneyimli takım arkadaşı Lando Norris'in yarış performanslarından hala biraz uzak olsa da, soğukkanlı genç Avustralyalı F1'deki ilk yılında olgunluğuyla göz doldurdu.

McLaren takım patronu Stella, Piastri'nin tüm sezon boyunca sergilediği performans ve tavırdan çok memnun kalırken, Suzuka'daki ilk podyumunu en önemli başarısı olarak gösterdi. Piastri Japonya'da Norris'i 0.1 saniye geride bırakarak pol pozisyonu sahibi Max Verstappen'in ardından ikinci sırayı almıştı.

Startta Norris'e ikinciliği kaptıran Piastri, Ferrari'den Charles Leclerc'i rahatça kol mesafesinde tutarak kontrollü bir yarışla üçüncülüğe yükseldi.

Stella'ya göre Piastri'nin zorlu Suzuka'da daha önce hiç yarışmamış olması ilk podyumunu daha da etkileyici kıldı.

Stella, "Suzuka gibi bir pistte gridde ikinci sırayı aldı, bu sonucun kapsamı üzerinde gerçekten bir saniye düşünmemiz gerekiyor. Suzuka gibi bir pist sadece yüksek hızlı değil, aynı zamanda çok dar bir pist, virajları çok geniş aldığınız anda çok affetmeyen bir pist çünkü bazı yerlerde çakıl var."

"Hız açısından, çok hızlı öğrenme kapasitesi açısından, mühendisleriyle işbirliği yapma ve bu kadar hızlı büyümek için ihtiyaç duyduğu bilgileri çıkarma açısından, 'Bu pist hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ilk kez bir Formula 1 aracına biniyorum'dan gridde ikinci sırayı almaya giden iyi bir yarış çıkardı."

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

"Ayrıca kendini sakin ve kontrollü tutma şekli, dolayısıyla gereksiz stres yaratmadığı için de potansiyelinden her zaman yararlanıyor, bu oldukça olağanüstü. Gençler kategorilerinde neden bu kadar başarılı olduğunu görebiliyorum." dedi.

Piastri, 2022'de kenarda geçirdiği bir yıl boyunca, 22 yaşındaki pilotun F3 veya F2'de yarışmadığı, Katar'ın Lusail pisti gibi sprint yarışını kazandığı pistlerde öğrenme eğrisine yardımcı olan önceki nesil bir Alpine ile kapsamlı bir test programından yararlandı.

Stella, özellikle sprint hafta sonları işin içine girdiğinde Piastri'nin, yeni ve tanıdık pistler arasında her zaman bir performans farkı olabileceğini hissettiğini söyledi.

Stella, "Oscar'ın belli bir aşinalığı olduğu ya da serbest antrenman seanslarını ve tüm [programı] yapabildiği pistlerde çok rekabetçiydi."

"Ancak daha önce hiç gitmediği, sadece antrenman seansına çıkıp daha sonra da sprint yarışına çıktığınız pistlerde başarılı olmak, rekabetçi olmak için ulaştığınız seviyenin yüksek olduğunu gösterir."

"Dolayısıyla Oscar'ın, çoğu zaman sıralama turlarına geçmeden üç saat öncesine denk gelen makul miktarda antrenman yaptıktan sonra ortaya koyabildiği performans düzeyinden son derece memnunuz." dedi.

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