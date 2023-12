Stella, Pistri'nin en iyi yarışı olarak gördüğü Japonya GP'nin detaylarını açıkladı

Piastri, McLaren takımının yaz tatilinin ardından yükselen bir form grafiği yakaladığı Katar sprint yarışında iki podyum ve baştan sona lider gidip zaferi elde ederek son yılların en etkileyici ilk sezonlarından birini geçirdi.

Altı podyum elde eden ve iki katından fazla puan toplayan daha deneyimli takım arkadaşı Lando Norris'in yarış performanslarından hala biraz uzak olsa da, soğukkanlı genç Avustralyalı F1'deki ilk yılında olgunluğuyla göz doldurdu.

McLaren takım patronu Stella, Piastri'nin tüm sezon boyunca sergilediği performans ve tavırdan çok memnun kalırken, Suzuka'daki ilk podyumunu en önemli başarısı olarak gösterdi. Piastri Japonya'da Norris'i 0.1 saniye geride bırakarak pol pozisyonu sahibi Max Verstappen'in ardından ikinci sırayı almıştı.

Startta Norris'e ikinciliği kaptıran Piastri, Ferrari'den Charles Leclerc'i rahatça kol mesafesinde tutarak kontrollü bir yarışla üçüncülüğe yükseldi.

Stella'ya göre Piastri'nin zorlu Suzuka'da daha önce hiç yarışmamış olması ilk podyumunu daha da etkileyici kıldı.

Stella, "Suzuka gibi bir pistte gridde ikinci sırayı aldı, bu sonucun kapsamı üzerinde gerçekten bir saniye düşünmemiz gerekiyor. Suzuka gibi bir pist sadece yüksek hızlı değil, aynı zamanda çok dar bir pist, virajları çok geniş aldığınız anda çok affetmeyen bir pist çünkü bazı yerlerde çakıl var."

"Hız açısından, çok hızlı öğrenme kapasitesi açısından, mühendisleriyle işbirliği yapma ve bu kadar hızlı büyümek için ihtiyaç duyduğu bilgileri çıkarma açısından, 'Bu pist hakkında hiçbir şey bilmiyorum, ilk kez bir Formula 1 aracına biniyorum'dan gridde ikinci sırayı almaya giden iyi bir yarış çıkardı."

Oscar Piastri, McLaren, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme