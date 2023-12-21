Stella, Pirelli'yi 2024'te doğabilecek sorunlara karşı uyardı

McLaren Takım Patronu Andrea Stella, Formula 1'in 2024 yılında Pirelli lastiklerini etkileyebilecek yere bastırma kuvveti seviyelerindeki artışı izlemesi gerektiği konusunda uyardı.

Lastikler, P0 bileşiğinin kaldırılacağını teyit ettikten sonra, 2023'te şu anki özellikleriyle aynı kalacak. C1 en sert lastik olarak kalırken, C5 en yumuşak lastik olacak.

Lando Norris'in Las Vegas Grand Prix'sinin açılış etaplarında düşük lastik basınçları nedeniyle ağır bir kaza geçirmesinin ardından Stella, Pirelli'nin yıl boyunca bu etkiyi izlemesi gerektiğine inanıyor.

Medyaya verdiği demeçte Stella, "Bazı yarışlara bakarsak, bu yıl özellikle basınçlar söz konusu olduğunda lastikler için başlangıç koşulları açısından kesinlikle bazı aşırı parametreler yaşadık."

"Lastikleri korumak için daha ne kadar ileri gidebiliriz? Bununla birlikte, Vegas'ı düşünürseniz, başlangıç basınçları çok çok yüksekti. Bence bazı pilotlar 30psi görmüş olabilir."

"Nihayetinde Pirelli'nin yetkinliği ve uzmanlığı tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Yapılarının ve lastik gelişimlerinin otomobil gelişimiyle eşleşmesi gerektiğini düşünüyorlarsa, nihayetinde harekete geçeceklerdir." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Tyre on the McLaren MCL60

Takımlar halihazırda bir sonraki yılın şampiyonası boyunca beklenen performans seviyelerine ilişkin bir projeksiyon sunmakta, lastik üreticisi Pirelli de bu yüklere ve özelliklere uygun performans gösterebilecek bir lastik tasarlamaktadır.

Pirelli, bu sistemi kullanarak 2023'te Britanya Grand Prix'sinde, beklenen performans artışının başlangıçta tahmin edilenden daha büyük olması üzerine, yılın ortasında yeni bir lastik spesifikasyonu sunmuştur.

Stella, "Güvenlik söz konusu olduğunda, lastiklerin temelde bir yarıştan diğerine geliştirilebileceğini biliyoruz."

"Pirelli için birçok test yapıyoruz. 35 günlük test süresinin gelecek için arttırılması gerekiyor. Pirelli ile uzun süredir çalışıyoruz, emin ellerdeyiz."

"Başlangıç parametrelerini düşünürseniz ve lastiklere binen yük açısından çok büyük olan bu F1 rakamlarına baktığınızda, lastiklerin kesinlikle ağır bir iş döngüsü altında olduğunu görürsünüz." dedi.