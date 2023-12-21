Wolff: "2024 öncesinde beklentileri doğru ayarlamak önemli"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, güçlü Red Bull takımıyla tekrar karşı karşıya gelecekleri 2024 sezonunda "beklentileri doğru belirlemenin" kilit önem taşıdığına inanıyor.
Red Bull'un 2023'te koşulan 22 yarışın 21'ini kazanmasıyla Mercedes geçen sezon bir kez daha şampiyonluk sahnesinin dışında kaldı.
Ferrari pilotu Carlos Sainz Singapur'da Red Bull'a tek yenilgisini yaşatırken, Mercedes 2011'den bu yana ilk kez bir F1 sezonunda galibiyetsiz kaldı.
Ancak sekiz kez Takımlar şampiyonu olan Mercedes asla göz ardı edilmemeli. Wolff'un 'daha geleneksel' bir yaklaşımla birlikte benzersiz yenilikler serpiştirdiği W15 ile 2024'te tekrar yarışlar kazanarak aksiyona geri dönmek istiyor.
Wolff önlerindeki görevin büyüklüğünün farkına varmış durumda. Bu nedenle beklentileri yönetmek yeni sezonda Mercedes için en büyük zorluğu oluşturuyor.
Mercedes'in soru-cevap bölümünde 2024 öncesinde takımın karşılaştığı en büyük zorluğun ne olduğu sorulduğunda Wolff "Beklentileri doğru ayarlamak gerekiyor çünkü tırmanmamız gereken devasa bir dağ var."
"Çok başarılı bir takım var ve bizim kapatmamız gereken büyük bir fark var. Aynı zamanda, bu açığı kapatmak için bazı proaktif adımlar attığımıza inanıyorum. Yeterince iyi olacak mı? Bilmiyorum. Ama bunu testlerde ve ardından Bahreyn'deki ilk yarışta göreceğiz."
"Çok heyecanlıyım. Artık başlamak istiyorum. Nasıl bir iş çıkardığımızı bize kronometre gösterecek." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Mercedes, 2023 sezonunun zor geçen ilk bölümünde, benzersiz 'zero-pod' felsefesini terk etmeleri gerektiğine hızla karar verdikleri bir süreçte, iş başında büyük bir öğrenme süreci yaşadı.
Wolff, aldıkları en büyük dersin W14'ün bekledikleri istikrardan yoksun olması ve çalışma penceresini tutturmanın çok zor olduğunu kanıtlaması olduğunu söyledi.
Wolff, "Yıl boyunca aracımızın tahmin ettiğimiz kadar istikrarlı bir şekilde çalışmadığını fark ettik."
"Bu belki de onu gerekli zaman aralığında geliştirmemiş olmamızdan kaynaklanıyor. Şasi ve lastikler arasındaki etkileşimin mükemmel çalışmadığı açıktı. Dolayısıyla, bu açıdan, bu en önemli öğrenmeydi." dedi.
Mercedes'in 2023'te öğrendiklerinin, F1'in yer etkisi çağının uygulanmaya başladığı ilk yıl olan 2022'dekileri aşıp aşmadığı sorusuna Wolff, "Çok daha fazla olduğunu söyleyemem."
"Bu sürekli bir öğrenme süreci ve gelecek yıl ve sonraki yıllarda 'bunu fark etmemiştik' dediğimiz durumlar olacak."
"Bu durum sekiz şampiyonluk kazandığımız son 10 yıl için de geçerliydi. Sürekli öğrenmek ve gelişmek zorundasınız. Bu bizim her zaman sahip olduğumuz bir zihniyet." dedi.
2024 sezonu, 2 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'si ile başlayarak 24 yarışlık rekor sayıdaki sezona sahne olacak.
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