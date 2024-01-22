Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar"
Andrea Stella, McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris arasında gelişen ortak çalışmanın daha fazla kazanma fırsatı yarattığını düşünüyor.
İtalya Grand Prix'sinde ikilinin ufak bir temas yaşadıkları küçük bir gerginlik anı dışında, çaylak Avustralyalı ve daha deneyimli İngiliz takım arkadaşı için nispeten sorunsuz bir yıl geçti.
Arka planda, özellikle Piastri daha fazla bilgi biriktirdikçe ve daha rekabetçi hale geldikçe, aralarındaki sürtüşmenin artabileceğine dair her zaman bir endişe olsa da, takım patronu Stella, benzer yarış özelliklerinin kendilerine kâr getirdiğinden ve sadece ileriye dönük olarak takımı geliştirebileceğinden şüphe duymuyor.
Stella, "Lando ve Oscar arasındaki ilişki ekibimizin en güçlü noktasıdır."
"Lando'nun takım arkadaşı olmanın keyifli olduğunu söylemeliyim. Çünkü bu tür bir ilişkiyi Carlos (Sainz) ve Daniel (Ricciardo) ile zaten gördük."
"Bu nedenle Lando'nun takımı destekleyen ve her iki sürücünün de gelişimini destekleyen verimli bir ilişki kurmak için ne kadar çok koşul yarattığını kabul etmek istiyorum."
"Benzer özellikleri olan Oscar'a da sahibiz."
"Birbirimizi tanımanın doğal süreciyle birlikte, yavaş yavaş iki sürücü arasında çok ama çok işlevsel bir işbirliği yarattığını görebiliyoruz."
"Sürüş ve teknik açıdan neredeyse birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip olduklarını her zaman kabul etmişimdir."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, are stacked in the pits
"Bu, serbest antrenmanlardan itibaren birbirlerinin verilerine bakarak bazı şeyleri ayırt edebilecekleri anlamına geliyor. Lando 'Burada daha iyisini yapabilirim çünkü Oscar'ın iyi olma eğiliminde olduğunu biliyorum' diyor. Oscar ise, Lando'nun verilerine bakarak bunun tam tersini söyleyebilir, ki bence bu da hafta sonlarında performansının giderek yükselmesine katkıda bulundu."
"Dolayısıyla, bu yıl sürücülerin birbirleriyle ve ekiple işbirliği yapma biçimlerine ilişkin olarak bir adım daha atmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.
Stella, Piastri ve Norris arasındaki ilişkinin ilk aşamaları göz önüne alındığında kesinlikle daha fazlasının başarılabileceğini düşünüyor.
Stella, "Geleceğe baktığımızda sahip olduğumuz fırsatları düşünürsek, her zaman otomobilin teknik yönleri hakkında konuşuruz."
"Ama kesinlikle geçen sezondan operasyonel açıdan daha iyisini yapabileceğimizi görebiliyorduk."
"Aracın olabileceği kadar iyi olmayan bir pozisyonda kalifiye olduğumuz bazı sıralama seansları vardı. Normalde bu iyi bir işbirliğine, sürücüler ve mühendisler arasındaki iyi çalışmaya ve ardından genel olarak ekibe bağlıdır."
"Dolayısıyla sürücüler arasındaki işbirliğinden kazanacağımız çok şey var ve bu açıdan çok iyi bir noktadayız."
"Bu yüzden geleceğe umutla baktığımızı söyleyebilirim ve bu işbirliğinin nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
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