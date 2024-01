Stella: "Pilotların işbirliği yapması bize bu sene daha fazla katkı sağlar"

İtalya Grand Prix'sinde ikilinin ufak bir temas yaşadıkları küçük bir gerginlik anı dışında, çaylak Avustralyalı ve daha deneyimli İngiliz takım arkadaşı için nispeten sorunsuz bir yıl geçti.

Arka planda, özellikle Piastri daha fazla bilgi biriktirdikçe ve daha rekabetçi hale geldikçe, aralarındaki sürtüşmenin artabileceğine dair her zaman bir endişe olsa da, takım patronu Stella, benzer yarış özelliklerinin kendilerine kâr getirdiğinden ve sadece ileriye dönük olarak takımı geliştirebileceğinden şüphe duymuyor.

Stella, "Lando ve Oscar arasındaki ilişki ekibimizin en güçlü noktasıdır."

"Lando'nun takım arkadaşı olmanın keyifli olduğunu söylemeliyim. Çünkü bu tür bir ilişkiyi Carlos (Sainz) ve Daniel (Ricciardo) ile zaten gördük."

"Bu nedenle Lando'nun takımı destekleyen ve her iki sürücünün de gelişimini destekleyen verimli bir ilişki kurmak için ne kadar çok koşul yarattığını kabul etmek istiyorum."

"Benzer özellikleri olan Oscar'a da sahibiz."

"Birbirimizi tanımanın doğal süreciyle birlikte, yavaş yavaş iki sürücü arasında çok ama çok işlevsel bir işbirliği yarattığını görebiliyoruz."

"Sürüş ve teknik açıdan neredeyse birbirlerini tamamlayan özelliklere sahip olduklarını her zaman kabul etmişimdir."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, are stacked in the pits