Stella: "Pilotlarımızın bize karşı çıkmasını istiyoruz"

Norris son pitten takım arkadaşı Oscar Piastri'nin arkasında çıkarken, ikili bir başka çifte podyum elde edecek gibi görünüyordu.

Ancak birbirleriyle yarışırlarsa bunun değerli bir zamana mal olabileceği ve dördüncü sıradaki George Russell'a potansiyel bir atak için kapı açabileceği endişesiyle McLaren bu duruma müdahale etti.

Takım telsizinden Norris'e, Piastri'ye meydan okumamasını söyledi.

Takım, "Pozisyonumuzu koruyacağız, yarışı bitirmeye odaklanın." dedi.

Norris, "Bunu neden yapmak istiyorsunuz? Aramızda büyük bir fark var. Ben çok daha hızlıyım." yanıtını verdi.

Norris'in tepkisi, Piastri'ye karşı hızını kanıtlama fırsatı bulamadığı için biraz hayal kırıklığına uğradığına işaret ediyor gibiydi.

Ancak takım patronu Andrea Stella böyle bir yorumun yanlış olduğunu, pilot ve pit duvarı arasında herhangi bir talimatla ilgili bir tedirginlik olduğunda dürüst olunması konusunda bir kural olduğunu söyledi.

Motorsport.com tarafından telsiz mesajı sorulduğunda Stella, "Duyduğunuz mesajla ilgili olarak, bunun protokolümüzün bir parçası olduğunu söyleyebilirim."

"Pilotlara bir talimat verdiğimizde, bize karşı çıkmalarını söyleriz çünkü onların bakış açısını anladığımızdan emin olmak isteriz. Yani: 'Bize itiraz edin, bize tam olarak ne düşündüğünüzü söyleyin. Durumu yeniden değerlendirip size geri döneceğiz. Ama size geri döndüğümüzde, sadece saygı gösterin."

"İşte tam olarak böyle oldu ve siz de bunu duydunuz. Pilotlardan bize karşı çıkmalarını istiyoruz."

Emirleri sorgulayan tek kişi Norris değildi çünkü Piastri de McLaren'in bu şekilde müdahale edeceğini tahmin etmemişti.

"Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım,"

"Her iki şekilde de kabul ederdim. Ancak açıkçası lastikler ve pist limitleri gibi konularda pek çok endişe vardı. Ama bence takım için ikinci ve üçüncü olmak en önemli şeydi."

Lando Norris, McLaren, 3rd position, celebrates with his team on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images