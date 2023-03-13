Önceki / Asaki: "Honda, F1 olmadan sıkıcı hale geliyor" Sonraki / Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"
Formula 1 Haberler

Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Bahreyn Grand Prix'si sonrası Oscar Piastri'nin kendisini geliştirebileceği alanları belirledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"
Haberi dinle

Avustralyalı pilot, çaylak sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve 18. sıradan başladığı Bahreyn Grand Prix'sinde 15. turda mekanik bir sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Takım patronu Stella, Piastri'nin ileriye dönük olarak direksiyon başında daha fazla zaman geçirmesini umuyor.

Stella, "Bence onda geliştirmemiz gereken şey genel yarış tekniği." 

"Ama yetenek eksikliği olduğu için değil, araçta kısa bir süre geçirdiği için." dedi.

Stella hafta sonu boyunca Piastri'den genel olarak etkilendi ve ileriye dönük gelişim için iyi bir temeli olduğuna inanıyor.

İlginizi Çekebilir:

Stella, "Sıralamalarda gördüklerimizden çok memnunuz." 

"2. virajda yaşadığı büyük önden kayma dışında, diğer bazı virajlarda Lando [Norris] ile aynıydı ki bu gerçekten çok cesaret verici."

"Sıralamada taze lastiklerdeki hızı, ve yarıştaki saf hızı ve tutarlılığı çok iyiydi."

"Bu yüzden şimdiye kadar sahip olduğu aynı metodik ve ilerici yaklaşımıyla tüm alanlarda devam etmesini umuyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Asaki: "Honda, F1 olmadan sıkıcı hale geliyor"

Vasseur: "Kısa vadede veto hakkımızı kullanacağımızı düşünmüyorum"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Formula 1

Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz" Sainz: "Cidde'de daha rekabetçi olabiliriz"

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Formula 1

Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor Rosberg, Gasly ve Ocon'un aralarının düzeldiğine inanmıyor

Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor

Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor Mercedes, Cidde'de Red Bull'a yaklaşmayı beklemiyor

Son Haberler

Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de güvenlik önlemleri arttırıldı

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de güvenlik önlemleri arttırıldı Suudi Arabistan GP öncesinde Cidde'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Saudia, Aston Martin ile F1'e geri dönüyor

Saudia, Aston Martin ile F1'e geri dönüyor

F1 Formula 1

Saudia, Aston Martin ile F1'e geri dönüyor Saudia, Aston Martin ile F1'e geri dönüyor

Williams, COO pozisyonu için Frederic Brousseau ile anlaştı

Williams, COO pozisyonu için Frederic Brousseau ile anlaştı

F1 Formula 1

Williams, COO pozisyonu için Frederic Brousseau ile anlaştı Williams, COO pozisyonu için Frederic Brousseau ile anlaştı

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek" Alonso: "Aston Martin'in 'temel' aracından, çok daha fazlası gelecek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.