Stella: "Piastri'nin yarış tekniği geliştirilmeli"
McLaren takım patronu Andrea Stella, Bahreyn Grand Prix'si sonrası Oscar Piastri'nin kendisini geliştirebileceği alanları belirledi.
Avustralyalı pilot, çaylak sezonuna zor bir başlangıç yaptı ve 18. sıradan başladığı Bahreyn Grand Prix'sinde 15. turda mekanik bir sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.
Takım patronu Stella, Piastri'nin ileriye dönük olarak direksiyon başında daha fazla zaman geçirmesini umuyor.
Stella, "Bence onda geliştirmemiz gereken şey genel yarış tekniği."
"Ama yetenek eksikliği olduğu için değil, araçta kısa bir süre geçirdiği için." dedi.
Stella hafta sonu boyunca Piastri'den genel olarak etkilendi ve ileriye dönük gelişim için iyi bir temeli olduğuna inanıyor.
Stella, "Sıralamalarda gördüklerimizden çok memnunuz."
"2. virajda yaşadığı büyük önden kayma dışında, diğer bazı virajlarda Lando [Norris] ile aynıydı ki bu gerçekten çok cesaret verici."
"Sıralamada taze lastiklerdeki hızı, ve yarıştaki saf hızı ve tutarlılığı çok iyiydi."
"Bu yüzden şimdiye kadar sahip olduğu aynı metodik ve ilerici yaklaşımıyla tüm alanlarda devam etmesini umuyoruz." dedi.
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