Stella: "Piastri'nin pit-stop hatası zafer mücadelesinde pahalıya mâl oldu"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Oscar Piastri'nin Formula 1 Belçika Grand Prix'sindeki son pit stopta yaptığı hatanın, zafer peşinde koşarken "pahalıya mâl olduğunu" düşünüyor.

Avustralyalı sürücü, Macaristan'daki ilk zaferinden sonra üst üste ikinci F1 zaferini arıyordu ve Spa-Francorchamps'taki 44 tur süren yarış boyunca liderlerle aynı hızda gidiyordu.

Ancak son pit stopunu yaparken, Piastri pit kutusunu kaçırdı ve pit ekibinin yeniden yerleşmesi sonucunda 4.4 saniyelik bir pit stop süresiyle zaman kaybetti.

Bu durum, McLaren sürücüsünün Charles Leclerc'in Ferrari'sini yakalayıp geçmesi için daha fazla çaba harcamasına neden oldu ve nihayetinde Lewis Hamilton'un Mercedes'inin arkasına geldiğinde lastiklerinde daha fazla aşınma oldu.

Mercedes'inin ağırlık alt sınırının altında olduğu için diskalifiye edilmeden önce George Russell'a karşı ikincilikle yarışı bitiren yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton’ın hemen arkasında bitiren Piastri, Stella'ya göre pit stop hatasının yarışta belirleyici olduğuna inanıyor.

Stella, "Oscar, turun hemen başında, 'pit stop için özür dilerim' dedi çünkü bu durumun biraz pahalıya mâl olabileceğini onun da fark ettiğini düşünüyorum."

Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Potansiyel olarak Hamilton'ın arkasında kalacaktı, ancak aynı zamanda saldırı pozisyonunda da olabilirdi. Bu yüzden pit stopta bu 1.5-2 saniyelik kayıp nihayetinde oldukça pahalıya mâl oldu.”

"Hatta o zaman Leclerc'in arkasında daha taze lastiklerle olurdunuz, bu da geçişi daha kolay yapabileceğiniz anlamına gelir. Yani bir tür domino etkisi.”

"Sürücülerle sıcak anlarda bile pit stop pozisyonunu aşırı kaçırmamaları gerektiği konusunda çalışmamız gerekiyor çünkü bu çok pahalıya mal olabilir, Silverstone'da da benzer bir şey yaşadığını düşünüyorum." dedi.

Hatalara rağmen, Piastri yarış boyunca harika bir formdaydı, her zaman takım arkadaşı Lando Norris'in önündeydi ve baştan itibaren podyuma çıkması bekleniyordu.

Her bir stintte farklı lastik hamurlarında hızını koruyabildi, bu da F1'e adım attığından beri zorlandığı bir şeydi.

Gride katıldığından bu yana en iyi yarışlarından biri olduğu söylendiğinde, Piastri hatasına atıfta bulunarak şaka yaptı: "Öndeki kriko görevlisi aynı fikirde değil sanırım, ama hayır gerçekten güçlü bir yarıştı.”

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 3rd position, in the Press Conference Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Charles'ı geçmeye çalışmak kolay değildi ve bunu o turda başaramasaydım muhtemelen orada uzun süre takılı kalırdım.”

"Bu yarışın oldukça belirleyici bir anıydı. Bence tempo çok güçlüydü. Bu hafta sonu kendimi çok iyi hissettim.”

"Cuma günü bile tempo gerçekten güçlü görünüyordu. Sıralamayı doğru yapamadığım için kendime biraz kızıyorum. Ama bence çok güçlü bir hafta sonuydu ve muhtemelen en iyi yarışlarımdan biriydi.” diye ekledi.