Stella: "Piastri, %50 Norris'in yardımıyla kazandı"

Andrea Stella, Lando Norris'in Sergio Perez'i engellemesinin Oscar Piastri'nin Azerbaycan Grand Prix zaferinde önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Piastri, üçüncü sıradaki Sergio Perez 14. turda ilk pite girerek kendisini alt etmeye çalıştığında, tek pit stoplu yarışın ilk etabında Ferrari'nin lideri Charles Leclerc'i takip ediyordu. Piastri hemen karşılık vermek yerine, 16. turdaki pit stoptan önce iki tur daha pistte kaldı ve bu da onu Red Bull'a ikinciliği kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Ancak McLaren'in Max Verstappen'e karşı şampiyonluk mücadelesinde Norris'i destekleyeceğini açıklamasının ardından, Norris Bakü'de Piastri'ye yardım etmiş oldu.

Daha sert lastiklerle 15. sıradan başlayan Norris, Perez'in bir pit stop gerisine düştü ve Meksikalı'nın pit stoptan sonra arkasından çıktığını gördü. Yarış mühendisinin isteği üzerine Norris, Perez'i iki tur boyunca tutmaya çalıştı ve bu da Piastri'nin pit stoptan sonra Red Bull'un önünde çıkmasına izin verdi.

Piastri'nin hızlı giriş ve çıkış turları, Ferrari sürücüsü Leclerc pite girdiğinde onunla arasındaki farkı da azalttı. Avustralyalı sürücü 20. turda 1. virajın iç tarafına doğru geç bir hamle yaparak yarışın liderliğini ele geçirdi ve kariyerinin ikinci galibiyetini elde etti.

McLaren takım patronu Stella, Norris'in hareketlerinin Piastri'nin yarışı kazanmasında kilit rol oynamış olabileceğini düşünüyordu çünkü Perez'in arkasına düşmek, Avustralyalı pilotun Perez'in kirli havasında kalmasına, dolayısıyla lastikleri daha fazla kullanmasına neden olacaktı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf tarafından: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Stella, "Perez erken pit yapmıştı. Lando'nun yardımı olmadan Perez pite girip Oscar'ın önünde kalabilirdi ve yarış tamamen farklı bir şekilde gelişebilirdi."

"Bence Oscar'ın bugünkü zaferinin %50'si Lando ile paylaşılıyor ve bu da yarışa tek bir takım olarak yaklaştığımızı gösteriyor. Hafta sonundan önce şu ya da bu şekilde önyargılı olacağımıza dair konuşmalar yaptık. Ancak her hafta sonuna takım için en iyi sonucu elde etmeye çalışarak yaklaşıyoruz ve eğer bir sürücünün yardıma ihtiyacı varsa, diğer sürücü bunu yapacaktır." dedi.

Stella, Piastri'nin Leclerc'e 1. virajda yaptığı tüyler ürpertici geçişte ilk başta pilotunun pist dışına çıkmasını beklediğini kabul etti.

"Canlı olarak izlediğimde ve onun gittiğini gördüğümde, içgüdülerim uzun gideceğini (kaçış alanına çıkacağını) söyledi, çünkü fren noktasındaki gecikme vardı."

"Oldukça uzaktan geldi ve yine de apekse ulaştı. Yani evet, şaşırdım. Ama Oscar yetenekleriyle bizi her zaman şaşırtıyor ve bugün de zihinsel gücünü gösterdiğini söyleyebilirim."

"Çok deneyimli, daha önce bu tür bir baskı altında kalmış, bir gözüyle aynaya, diğer gözüyle fren noktasının nerede olduğuna bakabilen bir sürücü gibi sürdü."

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren F1 Takımı, McLaren takımı Parc Ferme'de kutlama yapıyor Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Piastri'nin galibiyeti ve Norris'in güçlü bir toparlanmayla dördüncülüğe yükselmesi, McLaren'in Red Bull'u yenerek 20 puanlık bir farkla 10 yıl sonra ilk kez takımlar şampiyonasında liderliği ele geçirmesini sağladı.

Stella, "Bir kilometre taşı olarak, kesinlikle çok büyük. Çünkü geçen sezona başladığımızda sonuncu olduğumuzu ve şimdi klasmanda lider olduğumuzu unutmamalıyız."

"Bu; tüm ekibin sıkı çalışması, çalışma kalitesi, hissedarlarımızın, ortaklarımızın, taraftarlarımızın desteği sayesinde mümkün oldu - bunu birlikte başarıyorsunuz." dedi.