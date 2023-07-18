Stella: "Piastri ve Norris, birbirlerinin seviyesini yükseltiyor"
McLaren takım patronu Andrea Stella'ya göre çaylak Oscar Piastri ile tecrübeli Lando Norris, birbirlerinin performansını olumlu etkilemekteler.
Gridin en genç ve en yetenekli ikililerinden Norris-Piastri ikilisi, Britanya GP'sinde potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyma fırsatı yakaladılar.
Norris ikinci olarak podyuma dönerken, Piastri'nin ilk podyumu Güvenlik Aracı periyodunda kaçtı.
McLaren'in son güncellemelerin ardından yaptığı atılım elbette bu durumda etkili, ancak Stella'ya göre iki pilot da birbirini daha iyi olmaya teşvik etmekte.
Stella, "Oscar'ın performansı olağanüstü, özellikle de kendisinin çaylak olduğunu düşünürseniz. Antrenmanlarda bile hemen hızlandı."
"Bu aynı zamanda pilotlarımız arasındaki sinerjiyi de arttırıyor, her iki pilotumuz da hangi alanlarda gelişebileceklerini görüyor, birbirlerinin performansını yükseltiyor.
"Dolayısıyla iki rekabetçi pilota sahip olmak sadece takımı olumlu etkilemiyor, [pilotlarımız da] kendilerine de bu durumdan fayda sağlayabiliyorlar."
Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
Formula 2 şampiyonluğuna ulaştıktan sonra bir yıl ara vermek zorunda kalan Piastri'nin yarış temposu sezon başından bu yana bir soru işaretiydi.
Ancak sıralama turlarının ardından yarışa da çok iyi başlayan Piastri, ilk bölümde fark açmayı, son bölümdeyse George Russell'ı arkasında tutmayı başararak kendini gösterdi.
Stella, "Oscar'ın ne kadar hızlı olabileceğini görmüştük, Silverstone'da öne çıkan unsur ise yarış performansı oldu."
"Lastik saklama yeteneği, yoğun bir yarış ortamında temiz sürüş, Güvenlik Aracı sonrası sert lastikle devam edebilmesi gibi becerilerini gösterdi."
"Bu, oldukça genç bir pilota göre oldukça etkileyici bir performans." dedi.
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